Schieferwerk Unterloquitz muss bis Ende 2026 höhere Umweltstandards gewährleisten

Blick auf das Gelände der Ulopor Thüringer Schiefer GmbH in Unterloquitz. Normalerweise durchlaufen 16 bis 18 Tonnen Schiefer den Drehrohrofen, um über das Jahr etwa 150.000 Tonnen Blähschiefer zu produzieren. Seit einem Brand am 6. November steht die Anlage still.