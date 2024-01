Schillerndes Silvester auf Rudolstadts Markt

Rudolstadt Die Premiere der Jahreswechselverlängerung von Schillers Weihnacht bis ins neue Jahr kam gut an.

Etwas Neues auszuprobieren, das erfordert Mut - und den haben die Veranstalter von Schillers Weihnacht bewiesen, indem sie den ohnehin schon weit nach hinten gezogenen Weihnachtsmarkt mit dem Titel Schillers Weihnacht erstmals 2023/2024 über den Jahreswechsel hinaus verlängert haben.

Der Mut hat sich offenbar ausgezahlt: Frank Grünert, Rudolstädter Veranstaltungsreferent, zeigte sich sehr zufrieden: „Es war das erste Mal, dass Rudolstädter und Gäste Silvester auf unserem Marktplatz feiern konnten. Gut gelaunte Menschen aller Generationen haben den gepflegten und familiären Jahresausklang im urig-gemütlichen Ambiente von Schillers Weihnacht genossen. Bei freiem Eintritt konnten die Besucher nach Belieben kommen und gehen, verweilen, sich austauschen, essen, trinken, tanzen und das neue Jahr in fröhlicher Gesellschaft begrüßen.“

Außer dem, was die Rudolstädter an ihrer Schillers Weihnacht ohnehin lieben, gab es zusätzlich ein besonderes Angebot, also eine Tanzfläche zwischen der kleinen Marktbühne und der Weihnachtspyramide und außerdem Verweilmöglichkeiten in gemütlichen Holzhütten, Lounges, überdachten Tischen und an wärmenden Feuerstellen.

Zum Finale von Schillers Weihnacht trafen sich die Rudolstädter und ihre Gäste erstmals auch über den Jahreswechsel hinaus. Foto: Hein Event / HE

Der Veranstalter Hein Event und die Stadt Rudolstadt freuen sich gemeinsam auf die Fortsetzung von Schillers Weihnacht und die „schillernde“ Silvesterparty im nächsten Jahr.