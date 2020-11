Schließung fühlt sich unfair an

Sonntagmittag im „Verrückten Kartoffelhaus“ am Rudolstädter Markt. Inhaber Ralf Sieber steht in der leeren Gaststätte. „Normalerweise wäre jetzt hier gut Betrieb. Bei dem schönen Wetter heute hätten wir sogar die Terrasse noch einmal herrichten können“, sagt er. Nichts von dem ist möglich. Das Telefon klingelt. Drei Steak au four zum Mitnehmen werden bestellt. Es ist die zweite größere Bestellung für diesen Mittag. „Wirtschaftlich ist das Außer-Haus-Geschäft nicht“, so der Wirt. „Aber wir machen es, um den Leuten zu zeigen, dass wir da sind“. Dabei hatte er noch bis zuletzt gedacht, dass die Gastronomie bei diesem Lockdown verschont bleibt. „Sehen Sie sich um, wir haben alles getan, damit der Betrieb sicher ist“, sagt er.

Trotzdem kam wieder das Aus. „Für uns ist das quasi wie Berufsverbot“, macht er deutlich. Die sieben Mitarbeiter bauen Urlaub und Überstunden ab beziehungsweise gehen in Kurzarbeit. Viele Kosten indes laufen weiter. „Nun müssen wir schauen, wie das mit der November-Unterstützung läuft. Im Frühjahr haben wir die Phase gut überstanden. Der Sommer war richtig gut. Da hat man gemerkt, dass wieder auswärtige Gäste in der Stadt waren“, erzählt er.

Quasi wie Berufsverbot

Ralf Sieber ist wie viele andere auch hin- und hergerissen. „Auf der einen Seite will man nicht, dass die Leute krank werden, andererseits will man für seine Gäste da sein und arbeiten“, sagt er. Heilfroh ist er, keine Terrassenheizer bestellt zu haben. „Das Geld wäre verbrannt“. Nun schaut er gespannt auf den Dezember. Für Weihnachten und den Jahreswechsel ist schon alles ausgebucht. Aber wird dann geöffnet sein? „Wir müssen jetzt die Waren für das Weihnachtsgeschäft bestellen. Das hat ja auch Auswirkungen auf die Lieferanten und Produzenten“, weiß er. Trotzdem bleibt er zuversichtlich. „Kopf hoch, wir versuchen durchzuhalten“, so seine Devise.

Am „Thüringer Hof“ in Rudolstadt warten Leute auf ihre Speisen zum Mitnehmen. Große Taschen mit leeren Töpfen und Behältern werden gereicht. Und gefüllt wieder entgegen genommen. Kloßgerichte sind hier die Spezialität. „Wir hätten uns gern an den gedeckten Tisch gesetzt, aber das geht leider nicht. Nun essen wir Zuhause“, sag Petra Groh-Kankarowitsch. Sie kommt aus Potsdam und besucht hier die Eltern. Da gehört zum Sonntag ein Essen mit Klößen und Braten. „Ich finde die Maßnahmen richtig, es ist die einzige Möglichkeit, um die Infektionszahlen nach unten zu bringen“, ergänzt sie. „Wir freuen uns, dass es dieses Angebot gibt. Es ist wichtig, dass man Solidarität zeigt“.

Rund 60 Essen werden an diesem Mittag verkauft. Auch hier hatte man sich streng an das Hygienekonzept gehalten. Gerade in den letzten zwei Monaten lief es wieder richtig gut. „Dass wir jetzt wieder schließen müssen, fühlt sich unfair an“, sagt Paul Lauterbach. „Wir leben ja auch von Familienfeiern, da ist vieles abgesagt“, so der gelernte Hotelfachmann. Nun hofft man auch hier, im Dezember wieder öffnen zu dürfen.