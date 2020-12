Schlösserstreit in Rudolstadt: CDU-Chef kritisiert Museumsdirektor scharf

Millionen für Gotha, Weimar und Altenburg, Fehlanzeige für die Heidecksburg: Der Direktor des Thüringer Landesmuseums Heidecksburg Lutz Unbehaun hatte in der vergangenen Woche die Lösung im Schlösserstreit als „faulen Kompromiss“ bezeichnet. „Die Blockadehaltung gegen die gemeinsame Schlösserstiftung hat uns einen Bärendienst erwiesen“, wird der Museumschef in einem Beitrag dieser Redaktion vom 4. Dezember zitiert. „Dank der Kampagnen geht Rudolstadt bei Betriebskosten und Projektmitteln leer aus.“ Darauf hat Frank Niklas, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Rudolstadt und Initiator der Petition für den Erhalt der Eigenständigkeit der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten in Rudolstadt, mit einer ausführlichen Stellungnahme reagiert.