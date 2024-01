Schmiedefeld und 2400 Kühe: Warum ein Landwirt an den Bauernprotesten teilnimmt

Schmiedefeld/Saalfeld Stefan Gutbier, Geschäftsführer der Schmiedefelder Alm GmbH, über Lust und Frust eines Landwirtes in Thüringen.

Zufriedenes Muhen begrüßt den Besucher der Schmiedefelder Alm GmbH unterhalb des Rauhügels und das, obwohl die Rinder in ihrem Winterquartier stehen. Die Redaktion ist verabredet mit Stefan Gutbier, dem Geschäftsführer und damit Herr über etwa 2400 Rinder.

Seit 1992 besteht der von Beginn an mit Bio-Label produzierende Landwirtschaftsbetrieb. Die Alm GmbH ist damit einer der ältesten Bio-Betriebe in Thüringen. Sechzehn Mitarbeiter, inklusive zweier Lehrlinge, betreuen die 1650 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und die 2400 Rinder, darunter finden sich 1000 Mutterkühe, aber auch Kälber und Zuchtbullen.

An siebzehn Orten - zwischen Lauscha, Judenbach, Spechtsbrunn und Gräfenthal - stehen in 54 Herden die Rinder im Sommer zu 100 Prozent auf der Weide und im Winter auf Stroh im Stall. Bei den Tieren handelt es sich um die französische Fleischrinderrassen „Limousin“ und „Charolais“.

Wie der Geschäftsführer weiter informiert, werden die benötigten Futtermittel fast ausschließlich von den eigenen Flächen gewonnen, dabei findet er die Rinder als einen idealen „Landschaftspfleger“. Sein Betrieb hat seit Jahren einen fast unveränderten Tierbestand. Gutbier sieht seinen Betrieb gut aufgestellt und blickt in eine „stabile Zukunft“. Aber es gibt „viele Faktoren, die es momentan sehr schwer machen“.

„Überbordende Bürokratie vor allem in Thüringen“

Sorgen bereiten dem Landwirt nicht seine Rinder, sondern das rundherum, die Rahmenbedingungen. Dabei steht seiner Meinung nach das Bundesland Thüringen seiner „mit überbordender Bürokratie“ an der Spitze im landwirtschaftlichen Bereich. Das Ende der Fahnenstange sei noch lange nicht erreicht, befürchtet Gutbier. Zahllose Nachweispflichten, wo man hinschaut, aber vor allem speziell in der Agrarverwaltung. Eine permanente Registrierung, ob im Stall oder auf der Weide - alles muss gemeldet werden.

Die Landwirte haben Probleme, dies zu überblicken und zu verstehen, beschreibt der Chef der Schmiedefelder Alm die Situation. Dabei sieht er Zeichen auf noch mehr Bürokratie von Brüssel, der EU kommen: „Alles, was Politik und Verwaltung als Digitalisierung bezeichnet, bedeutet wesentlichen Mehraufwand ohne praktischen Nutzen für die in der Produktion Beschäftigten. Dazu ist die Digitalisierung kostenintensiv!“ Generell ärgert sich Gutbier über die teilweise Monate dauernden Wartezeiten in den verschiedenen Ämtern, was aber wohl mehr an den Strukturen, denn an den Mitarbeitern liegt.

Blick auf einen Teil des Betriebsgeländes der Schmiedefelder Alm GmbH. Foto: Henry Bechtoldt / Funkemedien

Sorge bereitet dem Geschäftsführer die Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion in Deutschland. Er befürchtet, dass noch mehr davon ins Ausland abwandert, wobei sich die Frage stellt, ob die deutschen Qualitätsstandards und gesetzlichen Bedingungen dann noch eingehalten werden. Er verweist darauf, dass es zum Beispiel in Thüringen nur noch einen Schlachthof (in Altenburg) gibt.

Auch der Selbstversorgungsgrad in Deutschland bezogen auf Rind- und Kalbfleisch, der im Jahr 2022 bei etwa 94,8 Prozent (Angaben Statista.com) lag, bereite ihm Sorgen und er befürchtet, dass andere landwirtschaftliche Produkte folgen. Bei Schweinefleisch betrage die Selbstversorgung der mitteldeutschen Bevölkerung keine 60 Prozent, das heißt, knapp zwei Drittel der erzeugten Fleisch- und Wurstwaren können aus Schweinen aus der Region erzeugt werden, informiert das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum im Rahmen einer Tagung in Halle 2021. Dies würde heißen, dass Deutschland irgendwann nicht mehr in der Lage sei, seine Bevölkerung aus sich selbst heraus zu versorgen und dann auf Importe angewiesen ist, befürchtet Gutbier.

Diese Sorgen und dazu die von der Bundesregierung geplanten Streichungen – die „ keinen Subventionsabbau, sondern eine Steuererhöhung“ darstellen, bewegen den Landwirt, an diesem Montag an der Demonstration des Thüringer Bauernverbandes in Erfurt, aber auch an den anderen Aktionen des Bauernverbandes teilzunehmen.

Wenn Gutbier auch noch nicht abschätzen kann, welche Belastungen seiner Schmiedefelder Alm GmbH durch die „Steuererhöhungen“ konkret entstehen werden, eine große Sorge ist in ihm: die Sorge um die Landwirtschaft, und für deren Zukunft will er mitkämpfen.