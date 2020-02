Rudolstadt. Zehntklässler aus Ilmenau haben jetzt im Rudolstädter Stadtarchiv geforscht, wie es um die Menschenrechte vor 250 Jahren in Rudolstadt stand.

Schüler befassen sich mit der Inquisition in Rudolstadt

Wenn der Schädel des Verbrechers abgetrennt war, begann die Feier der tobenden Meute. Öffentliche Hinrichtungen waren auch in Rudolstadt Volksfeste aller gesellschaftlichen Schichten mit Buden, Marktschreiern und allerlei Köstlichkeiten des leiblichen Wohls. Was makaber klingt, war der Alltag der Menschen noch vor 250 Jahren. Schüler der 10. Klasse der Goetheschule Ilmenau suchten sich diese Zeit der Geschichte aus, um mehr darüber im Rudolstädter Stadtarchiv zu erfahren.

Manja Rabenau, Leiterin des Archivs, bereitete sich extra für diesen Tag vor und durchsuchte ihr Magazin aber auch Bücher der historischen Bibliothek nach Quellen aus jener Zeit. Herausgekommen war ein kurzweiliger Vortrag, bei dem einem, angesichts der Gräueltaten vergangener Zeit, ein eiskalter Schauer den Rücken herunter lief. „Wenn die Inquisition an die Tür klopfte war es aus“, erklärte Rabenau die Menschenrechte vergangener Zeit. Ob die vermeintlichen Verbrecher stranguliert, ausgeweidet, lebendig verbrannt, durch ein Seil aufgerieben, ersäuft oder geköpft wurden, entschied die Art ihres Verbrechens.

Doppelmörder wird auf Rudolstadts Marktplatz gerädert

Im gedämmten Licht des Saals im Alten Rathaus, geschmückt mit Kerzenleuchter, alten Büchern und einem Menschenschädel, ging es aber auch um die Darstellung des Todes in der Kunst, Foltermöglichkeiten und um lokale Kriminalfälle aus Rudolstadt. Rabenau erzählte von der letzten Hinrichtung in Rudolstadt 1766. Der Doppelmörder Ziermann wurde auf dem Marktplatz vor über 1000 Schaulustigen, darunter 100 Studenten aus Jena, hingerichtet. Vor den Augen aller wurde er gerädert, in der heutigen Goethestraße aufgepfählt und den Raben zum Fraß vorgeworfen.

Beim Rundgang durch den Gewölbekeller des Alten Rathauses und dem Besuch der ehemaligen Arrestzelle wurde jene Zeit zum Leben erweckt. Ein Stück weit sollen Vorträge wie diese Schüler für die Archiv-Recherche begeistern, da zunehmend nur noch über das Internet geforscht wird.