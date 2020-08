Schuleinführungen mit abgespecktem Programm

Rudolstadt. An den Grundschulen in Rudolstadt laufen die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr.

Einen etwas anderen Schulanfang als Generationen vor ihnen werden die Erstklässler in diesem Jahr erleben. Einen ohne große Feier mit Programm, Liedern und Tänzen. Besonders spannend: Die Mädchen und Jungen werden ihre Klassenlehrerinnen am Sonnabend zur Einschulungsfeier zum ersten Mal sehen. Denn vieles, was zum Übergang vom Kindergarten zur Grundschule gehört, konnte dieses Jahr wegen Corona nicht stattfinden. So gab es weder eine Vorschule, noch den Schnupper- oder Kennenlerntag. Dennoch, und da war man sich an den Schulen einig, soll der kommende Samstag ein besonderer Tag für die Schulanfänger und ihre Eltern werden.