Schulen in Rudolstadt: Offen bleiben, so lange es geht

Am Montag war Kerstin Neumann, Schulleiterin der Rudolstädter Schillerschule, noch zuversichtlich. Eine Woche war es her, als ein erster bestätigter Coronafall am Haus bekannt wurde. Eine achte Klasse und ein Teil des Lehrer-Kollegiums wurden in Quarantäne geschickt, bis diesen Mittwoch. „Wir machen unsere Arbeit und versuchen, so gut wie möglich die Situation zu meistern“, sagte sie am Telefon. „Ich hoffe, dass die Kollegen dann wieder ihren Dienst antreten können.“

Mischung aus Regel- und Distanzunterricht

Schon seit vergangener Woche gibt es an der Schule einen Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht. Die Fünftklässler sind täglich im Haus, werden aber in zwei Gruppen unterrichtet. In den Klassen sechs bis zehn arbeitet jeweils eine Gruppe in der Schule, die andere zu Hause an häuslichen Aufgaben, die sie über die Schulcloud erhalten. Für die Schule bedeutete das Phase Gelb. Doch seit diesem Dienstag ist alles anders: Es gibt zwei weitere bestätigte Coronafälle an der Schule. Die Hoffnung zur Rückkehr auf Phase Grün ist damit erstmal vom Tisch. Stattdessen neue Quarantäneanordnungen.

Am Rudolstädter Gymnasium waren mit Stand Dienstag zwei bestätigte Corona-Fälle bekannt. „Wir gestalten den Schulalltag im Moment in einer Mischung aus Regelbetrieb und Distanzunterricht. Die Schülerinnen und Schüler von jeweils zwei der vier achten und neunten Klassen befinden sich in Quarantäne“, informiert Schulleiterin Alexandra Fischer. Für alle anderen Klassen und Kurse gilt vorerst der schulische Regelbetrieb. Schon zu Beginn des neuen Schuljahres hatte man sich mit dem Thema Distanzunterricht befasst. „Allerdings ist die Schulcloud noch nicht so ausgeprägt, dass sie den Anforderungen des Distanzunterrichtes entspricht“, so die Schulleiterin. Auch die angekündigte Lieferung der Endgeräte für die Kinder, für die diese Unterstützung wichtig ist, steht noch aus. „Wir bekommen sie frühestens ab Januar 2021. Das sorgt zuweilen für Unmut bei den Eltern, aber da ist niemandem der schwarze Peter zuzuschieben, das ist einfach eine schwierige Situation“, macht sie deutlich. Jetzt wartet man ab, wie die Politik weiter entscheidet. „Es geht darum, die Schulen offen zu halten, das gelingt uns momentan“, fasst sie zusammen.

Warten auf digitale Endgeräte

Noch auf Phase Grün steht die Ampel für die vier Grundschulen in städtischer Trägerschaft. Die Betonung liegt auf noch. „Wir leben von einem Tag auf den anderen und freuen uns über jeden Tag, den wir gut überstehen“, sagt die Leiterin der Grundschule West, Heidi Kober. Noch wird an den Schulen nach dem regulären Stundenplan unterrichtet. Aber: „Das mit dem Abstand funktioniert nicht“, so ihr Schwarzaer Kollege Michael Giller. Für alle Mitarbeiter seiner Schule besteht die Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. „Diese Unterlagen bekomme ich jede Woche vom Schulamt und teile sie aus, es ist den Kollegen überlassen, wie sie damit umgehen“, sagt er.

Sollte entschieden werden, die Klassen zu teilen, „so funktioniert das aus personellen Gründen nur im Wechsel mit Präsenz- und Distanzunterricht“, erklärt er. Das habe sich im Frühjahr bewährt. „Wir haben sehr umsichtige Eltern“, bestätigt die Leiterin der Grundschule Remda, Diana Grau. „Wenn es in den Familien vorkommt, dass jemand getestet wurde und auf das Ergebnis wartet oder in Quarantäne ist, dann informieren uns die Eltern und sagen: Wir lassen unser Kind lieber zu Hause, bis wir Klarheit haben“, lässt sie wissen.

Rudolstadts Erster Beigeordneter Mirko Schreiber, in dessen Zuständigkeitsbereich die städtischen Schulen fallen, hat den Blick auf dem Thema Belüftungsanlagen für Klassenräume. „Hier hätte man viel früher anfangen müssen, zu handeln. Es gibt bis heute keine Rahmenempfehlungen seitens des Ministeriums. Auch die Frage der Finanzierung ist nicht geklärt“, macht er deutlich. Auch beim Thema Digitalisierung sieht er Schwierigkeiten. „Bis auf die Grundschule Remda haben alle Schulen in städtischer Trägerschaft einen Breitbandanschluss. Aber die Technik dahinter funktioniert nicht“, sagt er. 130 Endgeräte für Schüler wurden bestellt. „Wir haben bisher noch nicht mal einen Liefertermin benannt bekommen. Man bekommt die Geräte momentan nicht auf dem Markt“, nennt er das Problem.