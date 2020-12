Schwarza: Papiermaschine läuft auf Hochtouren

Uwe Weiß ist neuer Betriebsleiter in der Papierfabrik Jass in Schwarza.

Rudolstadt-Schwarza. Papierfabrik Jass arbeitet in Phase Rot. Uwe Weiß ist neuer Betriebsleiter in Schwarza.

Ein großer Zuwachs beim Online-Handel und der Wunsch vieler Verbraucher nach neuen Möbeln und Einrichtungsgegenständen, die verpackt und verschickt werden müssen: Die Nachfrage nach Wellpappe, dem Ausgangsmaterial für Verpackungen, ist in diesem Jahr spürbar gestiegen. Eine Folge davon ist, dass in der Papierfabrik Jass in Schwarza die Produktion seit Monaten auf Hochtouren läuft.