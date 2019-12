Schwarzatal ein Jahr nach der Hochzeit vor der Scheidung

Der Versuch, die Schwarzatalregion politisch zu einigen und es dabei zuerst mit einer gemeinsamen Verwaltung zu versuchen, ist gescheitert. Das Parlament der mit Abstand größten kommunalen Einheit, der auch erst zu Jahresbeginn entstandenen Landgemeinde Stadt Schwarzatal, bestehend aus den Ortschaften Oberweißbach, Meuselbach-Schwarzmühle und Mellenbach-Glasbach, hat mit übergroßer Mehrheit beschlossen, aus der Verwaltungsgemeinschaft austreten zu wollen und dazu beim Thüringer Innenministerium die nötigen Schritte einzuleiten.

Dieser Schritt hatte sich lange abgezeichnet, war im Herbst offensichtlich geworden und wurde auch durch den in letzter Minute am Montag Abend zur Gemeinschaftsversammlung angebotenen Kompromiss einer Ämterausteilung der Verwaltung zwischen Sitzendorf und Oberweißbach nicht mehr abgewendet. Stadtrat Hans-Joachim Fünfstück hatte in der Diskussion erstmal den Inhalt des Vorschlags öffentlich gemacht. Damals sollten nicht nur der VG-Chef und sein Büro, sondern auch das Hauptamt und das Einwohnermeldeamt mit Standesamt in Oberweißbach vorgehalten werden.

Ohne Verwaltung auch keine Mitgliedschaft

Bürgermeisterin Kathrin Kräupner (pl.) hatte in der Debatte ausführlich dargelegt, dass sich die beiden Gründungsprozesse von Verwaltungsgemeinschaft und Landgemeinde zusammen so überlagert hätten, das letztlich das zentrale Arbeitsfeld einer Kommune, nämlich die Verwaltung, gewissermaßen nicht stattgefunden habe. Besonders spürbar sei dies bei den Finanzen. Die Stadt sitze auf Monate alten Rechnungen, erhalte Mahnung, weil Geldanweisungen nicht ausgeführt würden, das betreffe auch Bürger, die der Kommune in guten Glauben Geld ausgelegt haben und ihn nun hinterher laufen müssten. Im entscheidenden ersten Haushaltsjahr der neuen Landgemeinde sei der Kämmerei nie auch nur ansatzweise gelungen, den aktuellen Haushaltsvollzug darzustellen, als Verwaltungsmeinschaft selbst einen Haushalt beschlussreif zu machen sowie belastbare Planzahlen für 2020 vorzulegen.

Mehrere Stadträte bekräftigten in Redebeiträgen, dass dieser Schritt unumgänglich sei. Die Öffentlichkeit habe die klare Erwartung geäußert, dass die Landgemeinde auf dem berg ein Erfolg werden müsse. All denen die diesem Plan heimlich entgegenarbeiten, werde nun ein Riegel vorgeschoben.

Mahnenden Wort fand der im Sommer noch der Amtsinhaberin unterlegene CDU-Bürgermeisterkandidat Lars Schellhorn (CDU), der auch als einziger dagegen stimmte: Der Schritt zum Austritt müsse gut überlegt sein, die aktuellen Pläne seien kaum unterfüttert und enthielten nicht unerhebliche finanzielle Risiken.

Kathrin Kräupner betonte, dieser Schritt sei lediglich eine notwendige Reaktion auf die existenzbedrohliche Verweigerung von Verwaltungstätigkeit insbesondere der Finanzabteilung. Zwar gebe es auch politische Konflikte, doch sei eine künftige Fusion in der Region damit längst nicht vom Tisch. Wir laden alle jederzeit zu jedem Gespräch ein, mit uns zusammenzuarbeiten.

Steffen Günther sieht schwere Belastungsprobe

Er habe es kommen sehen, aber bis zum Schluss noch auf eine Wende gehofft, sagte Unterweißbachs Bürgermeister Steffen Günther, der nach seiner Wahl zum stellvertretenden VG-Vorsitzenden schon in der Oktobersitzung versucht hatte, vermittelnde Worte zu finden und diesmal im Stadtrat nicht das Wort ergriff. Er fürchte, dass in manchen Hinterzimmern schon frohlockend die Aufteilung des Schwarzatals an die Nachbarn durchgespielt werde.

Lichtenhains Ortschaftsratsmitglied Gerhard Botz (SPD) bemühte einen Vergleich: Wenn einer mir Strom oder Internet als Dienstleister zusichert und dann nicht liefert, habe ich etwas Geduld mit ihm, aber wenn es nach einem Jahr immer noch viele mehr weg als da ist, dann ziehe ich die Konsequenzen und kündige. Das sei bei einem Verwaltungsdienstleister nicht anders. Er hoffe nun, dass der politische Annäherungsprozess nach dem baldigen Ende des Konfliktes um die Verwaltung von dieser Frage unbelastet neu gestartet werden könnte und setzt große Hoffnungen auf die Bürgerinitiative „Pro Schwarzatal“, die sich im Januar 2020 konstituieren soll: „Dort bräuchten wir Menschen aller Orte mit im Boot!“