Schwarzatal: Regeln für Friedhöfe weiter synchronisiert

Damit die Gemeinsamkeiten in der Verwaltungsregion Schwarzatal nicht nur in politischen Gremien-Sitzungen beschworen werden und in der nun wieder pflichtgemäßen Erfüllung der Dienstleisterfunktion für die einzelnen Mitgliedskommunen bestehen, wirkt die Verwaltungsgemeinschaft darauf hin, dort wo es möglich ist, auch die Satzungswerke der Mitgliedskommunen weitgehend zu vereinheitlichen.

“Natürlich bleibt das wichtige Recht jeder eigenständigen Kommune, seine Satzungen im Rahmen der Gesetze nach eigenem Gutdünken auszugestalten, unangetastet”, betont Gemeinschaftsvorsitzender Ulf Ryschka bei jeder Gelegenheit. Und derer gab es einige im letzten Quartal. “Aber es macht unsere Arbeit natürlich um einiges effizienter, wenn wir etwa die ohnehin anstehende Überarbeitung einer Satzung nutzen und dann Vorschläge unterbreiten”.

Ein solcher Fall trug sich zuletzt in Unterweißbach zu. Dort war geplant, die Friedhofssatzung und die dazugehörige Gebührensatzung neu zu fassen. Der Grund: Die Gemeinde hatte einiges Geld in die Hand genommen, um am Friedhof bauliche Aufwertungen vornehmen. Und nicht nur das: An zentraler Stelle war - einem bekundeten Interesse der Einwohnerschaft folgend - eine Urnengemeinschaftsgrabanlage entstanden.

Für diese hatte die Verwaltung eine Gebührenkalkulation erarbeitet und war dabei auf eine Unterweißbacher Spezialität gestoßen. So konnten dort Hinterbliebene nach Anlauf der regulären Liegezeit eines Grabes in Ein-Jahresturnus entscheiden, ob sie eine Verlängerung der Grabstätte wollten. Dies sollte nun, wie es auch in anderen Kommunen üblich ist, auf einen Fünf-Jahres-Turnus umgestellt werden. So könnte man die Zahl der nötigen Verwaltungsvorgänge leicht auf ein Fünftel der bisherigen Menge reduzieren.

Die Gemeinderäte diskutierten durchaus eine Weile, ob diese Änderung bei der Bürgerschaft richtig oder falsch ankommen werde, entschieden sich dann aber doch, ihr zuzustimmen.