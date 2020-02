Remise am Jagdschloss Eberstein im Schwarzatal wieder bedacht

16 Monate und ein halber sind vergangen, seit an einem Sonntagnachmittag Orkan (manche sagen Tornado) „Fabienne“ den Zerstörungsweg über den Königseer Stadtwald in Richtung Saalfeld nahm und dabei das Schwarzatal am Eberstein überquerte. Auch ein Dach an dortigem Jagdschloss war zerstört worden. Nun ist es repariert.

Rückblick: Tagelang war damals die Straße ins Tal wegen der umgefallenen Bäume unpassierbar, zwei Quartale fast dauert die komplizierte Beräumung der niedergemähten Waldflächen im Naturschutzgebiet, die auch den Radweg an der Schwarza versperrten. Eine Wolkenkratzerhöhe weiter oben hatten die Elemente rund 100 Festmeter Mischwald umgeworfen und so am Panoramaweg unweit des Jagdschlosses Eberstein das Dach der historischen Kutschenremise am alten Chaisenweg schwer beschädigt.

„Eine Eiche lag quer auf dem alten Asbestdach aus den 70er Jahren, das außerdem eine sich über Jahrzehnte abgelagerte Laubschicht zu tragen hatte”, berichten Dietmar Müller und Helmut Bärschneider vom Ebersteinfreunde-Verein. Sie freuen sich ganz besonders, dass es gelungen ist, diesen Missstand nun zu beseitigen.

Vordach am Eberstein-Jagdhaus soll auch repariert werden

Gebäude im Wald des Thüringenforstes sind ein Thema für Ingo Greitzke, der in der Erfurter Zentrale den Servicebereich Personal, Recht und Innerer Dienst leitet. Er und Michael Wennrich, stellvertretender Leiter des Forstamtes Gehren, nehmen nicht nur den Dank der Vereinsfreunde entgegen, sondern auch deren Hinweis auf ein ebenfalls vom Sturm in Mitleidenschaft gezogenes Vordach am Schlösschen, unter dem sich auch dann Wanderer bei Regen unterstellen können, wenn das Gebäude – wie meist – unbemannt ist.

Gemeinsam ist man guter Hoffnung, dass das neue Blechdach nicht nur dem Laub weniger Haftgrund bietet, sondern auch die am letzten Hangstück drohenden Baumstubben so im Untergrund verhakt sind, dass sie sich nicht auf den Weg hangabwärts machen. Michael Wennrich hat außerdem noch einen oder zwei Bäume ausgemacht, die er sicherheitshalber entfernen lassen will, damit die Reparatur-Investition, für die die Wechmarer Dachdeckerei Schröder verantwortlich zeichnet, auch nachhaltig ist.