Schwarzatals vergessene Eilentscheidung

Stadt Schwarzatal Bürgermeisterin Kathrin Kräupner holt vorgeschriebene Information des Stadtrates jetzt nach

Kathrin Kräupner, Bürgermeisterin der Landgemeinde Stadt Schwarzatal, hat zu Jahresbeginn im Rahmen einer Eilentscheidung des Wirtschaftsplan für den Kommunalwald der Kommune in Kraft gesetzt, für die eigentlich ein Beschluss des Stadtrates notwendig gewesen wäre. Weil wegen der zweiten Welle der Pandemie zu dieser Zeit Sitzungen kommunaler Gremien nur dann zugelassen waren, wenn sie unabweisbar nötig waren, habe sich von dem ihr gesetzlich zustehenden Recht auf eine Eilentscheidung Gebrauch gemacht, erklärte sie jetzt in einer offiziellen Information an den Stadtrat. Dieser Akt ist nämlich ebenso vorgeschrieben und mit dem Attribut "unverzüglich" ergänzt.

Warum erst drei Stadtratssitzungen vergingen, bevor dies nachgeholt wurde, erklärte die Bürgermeisterin damit, dass dies zunächst unter vielen anderen Dingen untergegangen sei und nun unverzüglich erfolgte, nachdem dieses Manko aufgefallen war.