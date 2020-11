Als im Jahr 1071 in einer Grenzbeschreibung der Orla-Senke „Swartzinburg“ erstmals erwähnt wurde, hatte keiner eine Ahnung davon, was 950 Jahre später an Widerständen auftaucht, die die Feier eines Jubiläums verhindern könnten.

Bürgermeisterin Heike Printz berichtete in der Gemeinderatssitzung jetzt von einer Entscheidung des Vorbereitungskomitees. Eigentlich sei das Jubiläum 2021 ja zumindest nicht von vornherein von den aktuellen Einschränkungen bedroht, auch wenn man schon jetzt Befürchtungen aufbauen könnte. Kompliziert ist die Lage aus einem anderen Grund: In diesem Jahr hatte gleich eine ganze Handvoll von Dörfern im Schwarzatal, Rinnetal und Sorbitztal jeweils Feierlichkeiten zum 650. Jubiläum ihrer Ersterwähnung geplant, darunter das Nachbardorf Sitzendorf, aber auch Oberweißbach, Meura, Rohrbach, Oberhain und Aschau. Überall hatten die Einschränkungen der Corona-Pandemie die Feiern verhindert, überall war man sich einig, alles im Jahr 2021 nachzuholen. Schon jetzt, so Heike Printz, sei bei einer Zusammenschau der Termine aufgefallen, dass der Wunschtermin der Schwarzburger Mitte Juli hart umkämpft ist. Um sich nicht gegenseitig Konkurrenz zu machen, werde man daher das reguläre, im nächsten Jahr anstehende 950. Jubiläum gleich von vornherein auf 2022 und dort konkret den 14. bis 17. Juli verschieben. Bis dahin, so die Hoffnung, könnte sich der Jubiläumsrückstau in der Region abgebaut haben und man unbeschwert von Corona-Einschränkungen feiern.