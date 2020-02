Schwarzburger Parkfrust: 70 Euro für eine Seenplatte

Woanders eher ein Fall für das Ordnungsamt der Verwaltung, befasst sich in Schwarzburg das höchste politische Gremium, der Gemeinderat, mit solchen Fragen. Gleich zwei Beschlussvorlagen standen dazu in der Februar-Sitzung auf der Tagesordnung. Zu Recht, sollte man, angesichts der regen Debattenbeteiligung der Bürgerschaft anschließend meinen.

Aber eigentlich auch nicht, denn Anordnungen dieser Art sind exklusive Angelegenheit der Verkehrsbehörde des Landkreises. Mit dieser habe man sich im Wissen um die Rechtslage natürlich beraten und dabei den Beratungsspielraum der Gemeinde auch ausgenutzt, verteidigte Bürgermeisterin Heike Printz die Befassung des Rates damit und erinnerte an das vor inzwischen zwei Jahren nach erheblichen Problemen mit dem Verkehrsfluss beschlossene Parkkonzept der Kommune.

Es sieht im wesentlichen ein klare Ausweisung von zunächst freien Parkflächen in den Straßen Schwarzburgs vor. Außerdem gibt es den neuen Parkplatz an der Schlosspromenade, ein privates Angebot an der Landesstraße 1112 kurz vor dem Kreisel und im unteren Ort den Großparkplatz in der Ortsmitte nahe der Kirche, der allerdings gebührenpflichtig ist. Und das nicht nur für Touristen und Gelegenheitsparker, sondern auch für Einheimische. Sie bezahlen einen Jahresbeitrag für 70 Euro, für den sie allerdings nur Gebührenfreiheit aber keinen Anspruch auf einen, geschweige denn einen bestimmten Platz erwerben.

Für Parkplatzsanierung ist kein Geld in der Gemeindekasse

Dieser Umstand störte in der Bürgerfragestunde zwar auch einen der drei Schwarzburger, die das Angebot nutzen, sondern eher, dass bei Regen der Platz eine Zumutung sei. Das ist dann hier die Schwarzburger Seenplatte!”, so ein sarkastischer Ausspruch. Bürgermeisterin Heike Printz räumte ein, dass der Platz Verbesserungsbedarf habe, verwies aber auch auf die angespannte Haushaltssituation.

Der Gemeinderat räumt nun per Beschluss auch einem Lkw-Fahrer aus dem Ort am Wochenende das Abstellen des Lasters auf dem Platz ein und einigt sich auf ein Monatsgebühr von 50 Euro. Außerdem werden nach Rücksprache mit der Verkehrsbehörde vor einem Friseur und vor einer Bäckerei insgesamt drei neue Pkw-Stellplätze ausgewiesen. Für eine Wiederinbetriebnahme der früher stark frequentierten Parkplatzes Casparswiese, die zwischen der Zufahrt zum unteren Ort und der Landesstraße zum oberen Ort liegt, schüttelt die Bürgermeisterin doppelt mit dem Kopf. Zum einem sei nach aktueller Erfahrung das derzeitige Parkplatz-Angebot in Schwarzburg an den allermeisten Tagen des Jahres sehr auskömmlich, zum anderen fehle der Kommune derzeit einfach das Geld, um eine Bewirtschaftung der Casparswiese zu ermöglichen.

Gutes, aber gebührenpflichtiges Angebot für Touristen

Bei Festen und anderen überregionalen Ereignissen steht Besuchern außerdem der kostenfreie Wanderparkplatz an der Pocherbrücke in Richtung Sitzendorf zur Verfügung. Sein größter Nachteil ist dabei weniger die Entfernung von knapp einem Kilometer etwa bis zur Schloss-Terrasse, sondern der Umstand, dass die Distanz an der gehweglosen und stark frequentierten Landesstraße zurückgelegt werden muss, weil der direkte Wanderweg zur Terrasse seit Jahr und Tag gesperrt ist. Wegen Unfallgefahr, für deren Beseitigung der Gemeinde das Geld fehlt.