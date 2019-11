1200 Besucher haben sich allein vom Frühling bis zum Herbst auf der Schaubaustelle im Corps de Logis (dem Wohntrakt) angesehen, wie die Sanierung von Schloss Schwarzburg auch abseits der auffälligen optischen Veränderungen vor sich geht.

Carola Niklas, Architektin bei der Stiftung Thüringer Schlösser und neben anderen auch für die Schwarzburg zuständig, hebt diese Zahl bei einem Rundgang auf der Baustelle nicht unbedingt als Größe heraus, sondern als eine Besonderheit: ”Man darf nicht vergessen, dass wir auf der Schwarzburg neben den äußeren Wegen, dem Kaisersaal und seinem Umfeld sowie dem Zeughaus und dem neuen Torhaus nicht nur intakte Bausubstanz haben, sondern dass das Herz der Anlage derzeit noch immer eine Baustelle eines Baukörpers ist, der noch an vielen Stellen einer Ruine gleicht”, betont sie und respektiert doch zugleich das öffentliche Interesse: “Wir haben wenig Erfahrungen, wie es sich anfühlt, dass regelmäßig über eine Baustelle die Besucher laufen. Und doch sind wir sehr froh, den Schritt gewagt zu haben.” Da war im Vorfeld nicht nur zu klären, wie Baufirmen ihren Ablauf so takten, dass regelmäßig zum Wochenende hin eine Wegstrecke frei wird. Das mussten Sicherheitsfragen analysiert und abgewogen werden, da war abzusichern, dass jede Führung auch durchgeführt werden konnte.“Ohne die wirklich bewundernswerte Hilfe der Mitglieder des Fördervereins “Schloss Schwarzburg - Denkort der Demokratie” hätten wir da keine Chance gehabt”, betont Carola Niklas zum Saisonende, das nicht etwa im nachlassenden Zuschauerinteresse seine Ursache hat, sondern in den doch für 90 Minuten Rundgang etwas zu kühlen Temperaturen auf der Baustelle.

Schaubaustelle soll 2020 fortgesetzt werden

Alle hätten erkannt, dass die Besucher auf der Schaubaustelle keine lästige Zusatzpflicht sind, sondern diese Besucher letztlich die Botschafter der öffentlichen Akzeptanz des Projekt. Immerhin sind es weiterhin hohe Summen - allein der Bund hat 750.000 Euro bereitgestellt - die in die Anlage fließen, auch wenn es nicht sprunghafte Veränderungen wie im letzten Jahr zur Folge hat, als mit dem Anbau des von den Nazis weg gerissenen Segments an der Nordseite nun mit einem neuen Treppenhaus auch die ursprüngliche äußere Gestalt des Wohntraktes wiederhergestellt wurde.

Zwar sind inzwischen Teile der Fassade hinter Gerüsten und Planen verschwunden, erkennt das geübte Auge hinter den Gerüsten des Turms der früheren Schlosskirche die ersten Wiederherstellungsversuche des äußeren Maßwerkes, die wesentlichen Veränderungen aber spielen sich im Inneren ab.

Die Nutzbarmachung des früheren Ahnensaals einerseits und von zwei Räumen, die nördlich davon heute den so vorher nicht existenten Emporensaal ergeben werden, andererseits, das ist das nächste große Etappenziel, mit dem Christiane Hilles Siegerentwurf aus dem Architektenwettbewerb von 2012 Stück für Stück umgesetzt wird.“ Die Schaubaustellenbesucher sind auch deswegen motiviert, häufiger wiederzukommen, weil sich das, was es zu sehen gibt, zügig verändert. Kaum noch jemand hat etwa den Einbau der Empore erlebt”, schmunzelt Carola Niklas und verspricht bis zum Frühling noch viele andere Veränderungen wie etwa eine neue Decke im Korridorbereich.