Zwar trägt der am Feuerwehrgebäude aufgemalte Sankt Florian den Feuermelder gleich unterm Herzen, doch Heldenmut allein reicht nicht für ein neues Feuerwehrauto in Schwarzburg.

Schwarzburgs schwierige Feuerwehrauto-Beschaffung

41 Jahre hat er auf dem Buckel und was für Menschen erst die Hälfte des Lebens, ist für Autos, die nicht etwa Oldtimer sind, sondern Rettungs- und Einsatzfahrzeuge ein fast schon biblisches Alter. Die Rede ist vom Magirus Deutz der Schwarzburger Feuerwehr. Und weil die DDR noch nicht so lange her ist, wird auch klar: Er kam nicht jungfräulich an die Schwarza. 26-Jährig trat er den Dienst an und ihm ward viel technische Zuneigung zuteil. Doch schon seit mehreren Jahren ist klar, dass es mit dem “Allzeit bereit!” immer schwieriger wird. Seitdem taucht sein Ersatz immer wieder in den aktuellen Plänen der Gemeinde auf. Doch trifft er dort auf eine Kommune an der Grenze ihrer Leistungskraft.

Bürgermeisterin Heike Printz bekennt offen: “Außer einem neuen Feuerwehrauto steht neben dem weiteren Schuldenabbau von 40.000 Euro nichts Nennenswertes in unserem Investitionshaushalt.”Diese Monothematik treibt das Parlament schon länger um: Mal waren die Fördermittel nicht verfügbar, mal etwas anderes dringender, mal die Kraft der Kommune schlicht nicht vorhanden. Und auch diesmal muss die Gemeinde ihre Rücklage bis auf den Pflichtanteil leer räumen, damit der Etat im Ganzen genehmigungsfähig wird. 90.000 Euro Fördermittel stehen auf dem Spiel Stolze 350.000 Euro würde ein neues Auto in etwa kosten. Zieht man die 90.000 Euro an in Aussicht gestellten Fördermittel ab, bleibt klar mehr als eine Viertelmillion Euro übrig. Da nützten auch die traurigen Augen von Rainer Kommer, dem Schwimmbadfördervereinsvorsitzenden im Publikum nichts, der fragte, wo denn die verabredete Summe für die Klärgrube am Schwimmbad zu finden sei. Eine Alternative zu dieser Extremgewíchtung gibt es allerdings. Bürgermeisterin Heike Printz: Es gäbe auch die Option, wieder ein Gebrauchtfahrzeug anzuschaffen, dass natürlich deutlich billiger zu haben wäre. Dazu müsste es natürlich ein konkretes Angebot geben. Der Hauptnachteil: Für Gebrauchtfahrzeuge gibt es keine Fördermittel. Um überhaupt einen Haushaltseffekt zu erziele, müsste das Auto also deutlich mehr als 90.000 Euro billiger sein. Begleitumstände die letztlich zu vage waren, um sich im Haushalt konkret zu verankern. Ein entsprechender Antrag, dies genau so zu tun, wurde daher auch verworfen. Arbeitsgruppe soll Gebrauchtwagenmarkt beobachten Aus der Welt ist die Alternative damit aber nicht. Heike Printz kündigte an, dass eine Arbeitsgruppe aus Gemeinderat und Feuerwehr in den nächsten Wochen intensiv den Markt beobachten werden, ob diese Idee sich mit einem tatsächlichen Angebot kombinieren lasse. Zugleich wolle man aber als Kommune die Hausaufgaben erledigen, die Voraussetzung für den Förderantrag sind. Nur so könne der Gemeinderat im Falle des Falles die Angelegenheit noch einmal überprüfen. Bis dahin aber, so musste auch Heike Printz einräumen, werde sich leider der Investitionsstau bei vielen gemeindlichen Immobilien nicht wie lange erhofft spürbar senken lassen. Letztlich müsse man sich angesichts schlechterer Beispiele im Schwarzatal zufrieden sein, überhaupt einen runden Etat auf die Beine stellen zu können, verteidigte die Bürgermeisterin die Beschlussvorlage. So wurde der Haushalt dann sowohl auch ohne Aussprache als auch ohne Gegenstimme beschlossen.