Schwerer Moped-Unfall in Saalfeld

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwerer Moped-Unfall in Saalfeld

Dienstagabend stießen ein 18-jähriger Moped-Fahrer und ein 19-jähriger Touareg-Fahrer in der Saalfelder Rote-Berg-Straße frontal zusammen. Dabei wurde der Moped-Fahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie es genau zum Unfall kommen konnte, wird derzeit ermittelt. Die Polizei geht davon aus, dass sich beide Fahrzeuge in einer Kurve ausweichen wollten, das jedoch in die gleiche Richtung taten und es so zum Zusammenprall kam. Dabei wurde der Krad-Fahrer über den SUV geschleudert.

Ein hinter dem Simson-Moped fahrender Audi fuhr über das auf den Boden liegende Kleinkraftrad. An allen Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Der 19-jährige SUV-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Auch die Feuerwehr war im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.

Weitere Polizeimeldungen:

Mit 2,1 Promille gegen Laterne gerauscht – Moped-Fahrer biegt falsch ab

Unbekannte verteilen Kot großflächig an Ärztehaus in Gleichamberg