Schwimmhalle Saalfeld offeriert Adventskalender voller Überraschungen

Saalfeld Auch Veranstaltungen haben im Dezember ihren Platz gefunden. Eine Übersicht.

Zur Vorweihnachtszeit gehört er einfach dazu – der Adventskalender. Mit jedem geöffneten Türchen steigt die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Auch die Gäste der Saalfelder Schwimmhalle können sich auf diesen schönen Brauch freuen. Vom 1. bis zum 23. Dezember gibt es an jedem Tag ein kleines Extra, sei es eine süße Überraschung, ein besonderer Sauna-Aufguss, ein kostenfreier Eintritt oder ein kleines Geschenk. Neu in diesem Jahr ist eine Weihnachtstombola, bei der Gutscheine verlost werden – von einer Geldwertkarte über einen Einkaufsgutschein und einen Heilstollen-Aufenthalt bis hin zur Hot-Stone-Massage.

Auch Veranstaltungen haben im Adventskalender ihren Platz gefunden. Gleich zu Beginn, am kommenden Samstag, sind alle kleinen Wasserratten zu einer Kinder-Nikolaus-Party mit lustigen Sport- und Spielangeboten eingeladen. Am 15. Dezember findet erstmals eine Sauna-Nacht unter dem Motto „Eiszauber“ statt (mit vorheriger Anmeldung). An diesem Tag ist auch die Schwimmhalle bis Mitternacht geöffnet, ab 22 Uhr ist hier sogar textilfreies Baden möglich. Den Abschluss bildet ein weihnachtliches Lichterschwimmen am 22. Dezember.

Die Angebote werden tagesaktuell vor Ort, über Facebook sowie auf der Homepage der Saalfelder Bäder veröffentlicht. „Mit dem Adventskalender möchten wir uns bei unseren Gästen für ihre Treue bedanken und ihnen eine schöne Adventszeit wünschen“, sagt Bettina Fiedler, Geschäftsführerin der Saalfelder Bäder GmbH.