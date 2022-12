Seit 30 Jahren Apotheker in Leutenberg: Vielleicht als Rentner zurück ins Labor

Apotheker Andreas Möckel zeigt in seinem Labor einen 3-Walzen-Stuhl, der 1968 in einer Plauener Firma gebaut worden war. Das im Schrott gefundene Gerät konnte vom Produzenten wieder fit gemacht werden und verrichtet problemlos seinen Dienst. In der Leutenberger Apotheke werden unter anderem homöopathische Mittel und die "Meurasan"-Salbe hergestellt.