Seit Neujahr kann wieder in Königsee geheiratet werden

Königsee Standesamtsangelegenheiten waren aus personellen Gründen über 18 Monate von Saalfeld aus erledigt worden

Sie waren von Anbeginn angekündigt worden, doch nun, wo es Realität ist, macht sich trotzdem Erleichterung breit: Der Königseer Standesamtsbezirk ist mit Beginn des neuen Jahres wieder zurück. Auch für Bürgermeister Marco Waschkowski Grund für eine eigene Ankündigung auf der Webseite der Stadt: Für die Bürger hatte die Übertragung bedeutet, dass alle dem Personenstandswesen zuzuordnenden Erledigungen in Saalfeld vorzunehmen waren.

Betroffen von dieser - wenn auch temporären - Auslagerung von Teilen des Verwaltungsangebotes waren auch die Bechstedter und Allendorfer, für die Königsee als erfüllende Gemeinde fungiert, die aber in die Entscheidung nicht einbezogen waren, sondern nur vom Ergebnis informiert wurden.

Damit kann nun wieder im Königseer Rathaus geheiratet werden. Außer dieser bekannten Aufgabe erledigen die Mitarbeitenden aber auch noch andere Verwaltungsdienstleistungen. Dazu gehören die Ausstellung von Urkunden und Registerauszügen, die Meldung von Geburten, Vaterschaftsanerkennungen, Erklärungen zum Kirchenaustritt und die Meldung und Beurkundung von Sterbefällen.

Geheiratet wird dann wieder wie bisher auch immer im Ratssaal, der für diesen Zweck per Schiebetür auf die Hälfte verkleinert werden kann. Die Wiederkehr war auch bei den Königseern bereits erwartet worden, denn für den 13. Januar ist bereits die erste Trauung angesetzt.

Zum Sommer hin soll ein neuer Trau-Ort dazu kommen

Standesbeamtin Cindy Heyder hat aber neben ihrem normalen Aufgabenspektrum noch eine etwa Aufgabe: Im Barigauer Turm, den die Stadt in den letzten Jahren mit hohen finanziellen Aufwand saniert und auch den kleinen Aussichtsturm selbst modernisiert und mit einem Fernrohr aufgewertet hatte, sollen die Paare offiziell getraut werden dürfen. Die dafür erforderlichen, amtlichen Vorkehrungen sollen zeitlich möglichst so abgeschlossen werden, dass zur Gaststätteneröffnung am Wandersaisonstart auch Hochzeiten möglich sind.

Das Standesamt der Stadt Königsee befindet sich seit Jahresbeginn im Erdgeschoss des Gebäudes der Wilhelm-Pieck-Straße 2. Zu erreichen ist das Standesamt unter der Telefonnummer 036738/49754 oder per E-Mail unter standesamt@koenigsee.de.