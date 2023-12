20 Christenlehrekinder aus Rudolstadt-Cumbach brachten schon am Freitagnachmittag die frohe Botschaft von Weihnachten in die Seniorenresidenz im Ort.

Senioren in Rudolstadt erleben das Krippenspiel schon am Freitag

Rudolstadt Pfarrer Martin Krautwurst spricht in seiner Predigt in Cumbacher Altenheim vom „Zauber der Weihnacht“

20 Christenlehrekinder aus dem Rudolstädter Ortsteil Cumbach brachten schon am Freitagnachmittag, zwei Tage vor Heiligabend, die frohe Botschaft von Weihnachten in die Seniorenresidenz im Ort. Rita Schnack studierte mit den Kindern das Spiel liebevoll ein. Marion Meinhard begleitete den Nachmittag musikalisch am E-Piano.

Pfarrer Martin Krautwurst sprach in seiner Predigt vom „Zauber der Weihnacht“, der uns jedes Jahr aufs Neue berührt. „Weihnachten ist nicht nur eine Erinnerungsgeschichte, sondern auch eine Hoffnungsgeschichte, mit der Gott jedes Jahr aufs Neue die Liebe und den Frieden in unsere Herzen legt. Der Name „Jesus“ ist Programm und heißt übersetzt „Gott hilft!“ wird der Pfarrer an der Stadtkirche St. Andreas in einer Mitteilung zitiert.