Die Rudolstädter Schausteller Tom und Silke Schieck (vorn) sowie Hannes und Lutz Hofmann haben am Ostersonntag die Bewohner in Seniorenheimen mit Musik aus einer historischen Konzert-Orgel, die sonst auf den Volksfest-Plätzen steht, überrascht. Hier sind sie an der Seniorenresidenz in Cumbach.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seniorenheim statt Rummelplatz

Normalerweise steht die historische Konzert-Orgel auf den Volksfestplätzen landauf landab. Am Ostersonntag haben die Rudolstädter Schausteller-Familien Schieck und Hofmann damit den Bewohnern der Seniorenheime in Rudolstadt und Bad Blankenburg eine Freude gemacht. In den Gärten spielten sie flotte Melodien auf dem Instrument. Sie schließen sich damit der Kampagne „Hand in Hand - Schausteller helfen im ganzen Land“ an. „Wir sind dafür zuständig, Freude zu bringen. Da wir das auf den Volksfest-Plätzen wegen der Corona-Krise aktuell nicht können, haben wir uns gesagt, dann versüßen wir den Menschen auf diese Weise mit einem kleinen Konzert das Osterfest“, sagte Lutz Hofmann.

Schausteller helfen im Land

Stationen waren das AWO-Seniorenheim in Volkstedt-West, das Betreute Wohnen in der Alten Straße, die Seniorenresidenz in Cumbach, die Altenhilfezentren der Diakonie in Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie das DRK-Seniorenheim am Krankenhaus. Einen Wunsch haben die Schausteller: „Bleibt bitte alle schön zu Hause, damit wir die Krise möglichst schnell überstehen und dann gemeinsam im August das Vogelschießen feiern können.“ H.E.