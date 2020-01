Seniorenresidenz entsteht im Rudolspark

Das Angebot für Senioren im Rudolspark wird um ein weiteres Projekt ergänzt. Die diakonische Bethanien Diakonissenstiftung erbaut auf der Freifläche in unmittelbarer Nachbarschaft des Diakonischen Altenhilfezentrums eine Seniorenresidenz. „Das Grundstück wurde 2018 vom Land Thüringen erworben, anschließend erfolgten Planung und das Baugenehmigungsverfahren. Der Baubeginn wird nun kurzfristig erfolgen. Die Bethanien Diakonissen-Stiftung erwartet eine Fertigstellung im Frühjahr 2021“, informiert Uwe M. Junga vom Vorstand der Stiftung.

Rund sechs Millionen Euro werden investiert

Die „Seniorenresidenz am Rudolspark“ wird auf einer Netto-Grundfläche von zirka 2100 Quadratmetern 30 Wohnungen enthalten, dazu den Clubraum und die Tagespflege. In den Wohnungen stehen Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad und Diele sowie ein Balkon beziehungsweise eine Terrasse zur Verfügung. Die Nettogrundfläche einer Wohnung beträgt etwa 47,5 Quadratmeter.

„Die Wohnungen sind so konzipiert, dass sie gut von zwei Personen bewohnt werden können, die Miete ist bei dieser Größe aber auch von einer alleinstehenden Person tragbar. Alle Wohnungen werden über eine Einbauküche verfügen. Der Clubraum dient dazu, mit verschiedenen Angeboten ein Miteinander der Bewohner zu ermöglichen, steht den Bewohnern aber auch für private Feiern etc. zur Verfügung“, so der Bauherr. Das dreigeschossige Gebäude ist vollständig barrierefrei konzipiert. Dafür sind im Gebäude zwei Fahrstühle eingeplant, um eine Ausfallsicherheit zu gewährleisten.

Erstes Projekt der Stiftung in Rudolstadt

Für dieses Projekt investiert die Bethanien Diakonissen-Stiftung rund sechs Millionen Euro in Rudolstadt. Die zukünftigen Bewohner schließen einen Miet- und Servicevertrag ab, in dem neben den Konditionen der Wohnungsmiete auch die Serviceleistungen geregelt sind. Grundleistungen sind zum Beispiel die Organisation von Veranstaltungen und das Schaffen von sozialen Kontakten, die Beratung zu Hausnotruf oder zu Fragen der alltäglichen Lebensführung oder auch Hilfe in Krisensituationen.

Gegen zusätzliche Berechnung können weitere Serviceleistungen in Anspruch genommen werden, wie die Essensversorgung, hauswirtschaftliche oder handwerkliche Leistungen. Diese Serviceleistungen werden durch die Diakonische Altenhilfezentrum Saalfeld-Rudolstadt gGmbH erbracht, die in unmittelbarer Nähe ein Altenpflegeheim betreibt und auch die Tagespflege betreiben wird.

Gemeinsam mit dem Diakonieverein Rudolstadt ist die Bethanien Diakonissen-Stiftung Gesellschafterin dieser gemeinnützigen Gesellschaft. Eine Sozialstation des Diakonievereins Rudolstadt wird ebenfalls in das Objekt einziehen. Für die Tagespflege als auch für die Betreuung der zukünftigen Bewohner werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Hierzu werden Pflegekräfte, Hauswirtschaftskräfte und Betreuungskräfte gesucht. „Für die Stiftung ist diese Investition das erste eigene Projekt in Rudolstadt. Ausschlaggebend für die Investition waren sowohl die Ergänzung der Angebote der Diakonischen Altenhilfezentrum Saalfeld-Rudolstadt gGmbH als auch die Stärkung der methodistischen Tradition, in der Region diakonisch tätig zu sein“, so der Vorstand.

Das Diakonische Altenhilfezentrum ist einst auch aus dem methodistischen Altenpflegeheim auf Schwarzenshof bei Schaala hervorgegangen. Die Bethanien Diakonissen-Stiftung ist der Evangelisch-methodistischen Kirche zugeordnet, die Vorläuferwerke wurden durch methodistische Prediger gegründet.

Die Bethanien Diakonissen-Stiftung entstand aus den beiden evangelisch-methodistischen Diakoniewerken Bethanien und Bethesda und setzt die Arbeit und Tradition dieser fort. Die Stiftung fördert daher die diakonische Arbeit mit Menschen in verschiedenen Einrichtungen und setzt sich aktiv für kranke und ältere Menschen, aber auch für Kinder, Jugendliche, für suchtkranke Menschen sowie für trauernde Eltern ein. Infos: https://www.bethanien-stiftung.de/angebote/uebersicht/ In Thüringen trägt die Bethanien Diakonissen-Stiftung zudem als Hauptgesellschafter die Fachklinik Klosterwald in Bad Klosterlausnitz.