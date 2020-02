Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sexuelle Belästigung löst Schlägerei aus

Ein 25-Jähriger hat am Mittwochabend in Rudolstadt eine 12-Jährige sexuell Belästigt und damit eine körperliche Auseinandersetzung ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, sei die 12-Jährige mit einer Gruppe Jugendlicher unterwegs gewesen. Ein Streit sei gegen 20 Uhr Am Anger zwischen der Gruppe und dem 25-Jährigen ausgebrochen. Daraufhin belästigte er die 12-Jährige sexuell, was wiederum eine Rangelei und körperliche Auseinandersetzung auslöste.

Der Mann flüchtete noch, konnte aber von der Polizei gestellt werden. Er stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Der 25-Jährige muss sich nun wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung verantworten. Auch gegen zwei Männer aus der Gruppe läuft nun ein Verfahren wegen Körperverletzung.