Zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten hat Richter Andreas Spahn am Montag den Gastwirt Bernd B.* aus Rudolstadt für zwei sexuelle Übergriffe auf eine minderjährige Aushilfskellnerin im August 2018 verurteilt.

Weil das Urteil aber noch keine Rechtskraft hat, gibt es Konsequenzen dafür, wie identifizierbar der Angeklagte bis dahin ist. Denn Bernd B. der im richtigen Leben anders heißt, ist durchaus kein Unbekannter im Städtchen. Dass er auch keine weiße Weste hat, wissen womöglich schon deutlich weniger. Darunter auch frühere Mitarbeiterinnen von ihm nicht, wie etwa die Rudolstädterin Paula P.*

Die dachte nur positiv, als sie bei einem Besuch in einem Rudolstädter Lokal Bernd B., der vor vielen Jahren einmal ein Jahr ihr Chef war, wiedertraf und der ihr erzählte, dass er immer junge Mädchen als Aushilfe keim Kellern für 10 Euro Stundenlohn gebrauchen könne. Paulas Tochter Pia hatte Interesse und so gab es im Sommer 2018 mehrere Arbeitseinsätze, die zum gegenseitigen Vorteil und völlig unauffällig abliefen. Bis zum 6. August. Zunächst war alles wie immer: Sie wurde angerufen, dann abgeholt und es gab in der Küche der Einrichtung Einiges vom Vortag abzuwaschen. Als die Automaten liefen, saß man beieinander, aß etwas, und trank zusammen Wein, alles in allem drei 0,3-Liter-Flaschen.

Der lange Weg zum ausgesprochenen „Nein“

Irgendwann stellte sich der 63-Jährige hinter die sitzende Pia und massierte ihr die Schultern. Sie ließ es geschehen. Dann griff er unvermittelt mit einer Hand in ihr Top. Auch hier habe sie sich nicht gerührt und nichts gesagt, sei vor Schreck quasi starr gewesen, schildert die damals 16-Jährige am Montag im Rudolstädter Amtsgericht auf die Fragen von Richter Andreas Spahn. Sie ist auch die einzige Quelle für den Tathergang, denn der Angeklagte lässt zu Beginn ausrichten, dass er sich nicht äußern werde und wird bis zur vorletzten Minuten nicht nur bei dieser Haltung bleiben, sondern außerdem die gesamte Verhandlung über nicht eine Miene verziehen oder sonst eine körperliche Regung zeigen.

Pia wie abgemacht nach der Arbeit wieder nach Hause zu fahren, geht allerdings wegen des gemeinsam zu etwa gleichen Teilen getrunkenen Liters Wein zunächst auch nicht. Sie erklärt, sich solange im Umkleide- und Ruheraum auf die dortige doppelbettgroße Liege zum Ausruhen hinlegen zu wollen. Auch er meint, sich dort am besten ausnüchtern zu können und legt sich Minuten später ebenfalls auf das Bett. Hier wird er erneut zudringlich. Bis die damals 16-Jährige deutlich „Nein” sagt. Bernd B. bringt sie nach Hause, gibt ihr Geld, deutlich mehr als sonst, betont aber, es sei nicht „dafür“. Zuhause bricht Pia zusammen. Das Mädchen kämpft monatelang mit Suizidgedanken, begibt sich längere Zeit in stationäre Behandlung. Die bis dahin sehr gute Gymnasiastin, schafft nun gerade noch die elfte Klasse und hofft noch auf einen Ausbildungsplatz.

* Namen geändert