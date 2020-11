Sieg geht nach Niederkrossen

Finale für die Gemeinschaftsaktion „Mein Verein des Monats“ von der OTZ Lokalredaktion und der Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt für das Jahr 2020: Einmal noch wurden die Preisgelder in Höhe von 750, 400 und 300 Euro vergeben, wenn auch unter Corona-Bedingungen ohne das sonst übliche Zusammenkommen bei Kaffee und Kuchen. Trotzdem gab es am Ende für den Monat September einen Gewinner. Und der heißt SV 90 Niederkrossen.

„Das ist toll, vielen Dank“, freute sich Roberto Windorf, der die Geschicke des Vereins bis zur Neuwahl leitet. „Wir hatten so viel Resonanz auf die Aktion, da kann man echt stolz sein auf die Leute im Verein. Eltern, Kinder – alle haben mitgemacht“, erzählte er. Es ist vor allem die Kinder- und Jugendarbeit, die den Verein auszeichnet. „Wir haben großen Zuspruch auch über die Kreisgrenze hinaus, es kommen Mitglieder aus Orlamünde oder Hummelshain zu uns.“

Zwar dürfen alle unter 18 wieder trainieren, aber es war insgesamt ein schwieriges Jahr, schaute Windorf zurück. „Kein Fußball, keine Eintrittsgelder. Da kommt der Zuschuss gerade recht, und er kommt in gute Hände, das ist gewiss“, versprach er. Wofür genau das Preisgeld ausgegeben wird, darüber wird man jetzt entscheiden. Der neu entstandene Treffpunkt für die Vereinsmitglieder kann noch etwas Ausstattung gebrauchen. „Und vielleicht gibt es auch eine kleine Feier, wenn wir wieder dürfen“, so der amtierende Vereinschef.

Kaum Veranstaltungen möglich

Dass dieses Jahr so ganz anders war als die anderen zuvor, davon berichtete auch Dieter Hofmann vom Männergesangsverein Meura, dem Zweitplatzierten in dieser Runde. „Es gab keine Chorproben, daher war es schwierig, an die Leute heranzukommen, aber wir haben doch noch etliche zusammengekriegt“, sagte er.

Eigentlich hätte der Chor in diesem Jahr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Aber das musste, wie so vieles, abgesagt werden. „Wir wollen es vielleicht im nächsten Jahr nachholen. Wir haben trotzdem versucht, unsere Treffen irgendwie aufrecht zu halten. Zwischenzeitlich haben wir uns im Freien an Ausflugszielen getroffen und dort gesungen. Hauptsache, man konnte zusammen kommen“, ließ der Ehrenvorstand des Vereins wissen.

Aktuell sind die Aussichten eher trübe. „Im Moment geht wieder gar nichts. Dabei wären jetzt die Weihnachtslieder dran. Aber es nützt ja nichts“, sagte Hofmann. Für das Preisgeld gibt es eine gute Verwendung. „Wir haben vor Kurzem von der Gemeinde einen Probenraum zur Verfügung gestellt bekommen. Den wollen wir ein bisschen ausgestalten.“

Rastplatz soll gestaltet werden

Auch beim dritten Verein im Bunde, dem Heimatverein Bucha, weiß man schon, wofür das Preisgeld willkommen ist. „Wir werden unser Lieblingsprojekt fortsetzen, die Gestaltung eines Rastplatzes mit Sitzgruppe oberhalb des Ortes. Das ist etwas, was jeder sehen kann und was immer mit dem Verein verbunden ist“, sagte die stellvertretende Vereinsvorsitzende Andrea Günther.

Dafür haben ganz viele Leute aus dem Ort gespendet. „Wir wollten uns dafür mit einer kleinen Einweihung bei Glühwein und Bratwurst bedanken, aber das wird nun leider nichts“, räumte sie ein. Aber wenigstens konnte man im Sommer den traditionellen gemeinsamen Ausflug unternehmen und die Gäste vom Partnerverein aus Bucha in der Kaiserpfalz empfangen.

Ein kleiner Teil des Geldes fließt zudem in ein Bildaufhängungssystem für den Saal im Vereinshaus. „Da kann dann auch der Spendenscheck einen würdigen Platz finden“, sagte Günther.