Malsaal-Leiterin Nora Ferl arbeitet an der opulenten Kulisse, mit der die Thüringer Symphoniker in ihrem diesjährigen Silvesterkonzert vor dem Wiener Prater samt Karussell „Luftikus“ das Jahr 2019 feierlich ausklingen lassen werden.

Silvesterkonzert vor Wiener Prater-Kulisse

Wien – die Stadt der Musik, des schönen Seins und Scheins. Beim wichtigsten gesellschaftlichen Ereignis in der österreichischen Hauptstadt, dem Wiener Opernball, kommen diese drei Elemente auf unvergleichliche Weise zusammen. Im Malsaal des Theater Rudolstadt entsteht derzeit jene opulente Kulisse, mit der die Thüringer Symphoniker in ihrem diesjährigen Silvesterkonzert an diese Tradition anknüpfen wollen. Vor dem Wiener Prater samt Karussell „Luftikus“ werden sie das Jahr 2019 feierlich ausklingen lassen.

Walzer spiegelte Lebensgefühl einer Epoche

Mit dem zeremoniellen Eröffnungssatz „Alles Walzer“ zur Freigabe der Tanzfläche entführen die Musiker ihre Zuhörer in die Welt von Glanz und Glamour. Dabei stehen, genauso wie beim Opernball, Walzer aus verschiedenen europäischen Metropolen auf dem Programm. Denn dieser Tanz war keine Mode, sondern das Lebensgefühl einer ganzen Epoche. Der Walzer entfachte in ganz Europa ein Tanzfieber, wie es hundert Jahre später der Rock ‘n‘ Roll nachtun sollte. Damen zertanzten an einem Abend oft mindestens ein paar hochwertige Schuhe und auch auf die Kunstmusik hatte der Tanz einen großen Einfluss, wurde in Ballette, Opern, Operetten und sogar Sinfonien eingefügt. Einige dieser schwungvollen Melodien von Verdi oder Lortzing werden an diesem Silvesterabend zu hören sein.

Höhepunkte des Operettenzeitalters erklingen

Natürlich erklingen auch Arien von Franz Lehár, der zusammen mit Oscar Straus und Leo Fall als Begründer der Silbernen Wiener Operettenära gilt. Vor ihm hatten bereits Johann Strauß und Franz von Suppé das Goldene Wiener Operettenzeitalter eingeläutet und auf einen glorreichen Höhepunkt gebracht. Als Solisten konnten der junge, international gefragte Tenor Raoni Hübner und die hochtalentierte Sopranistin Julia Domke gewonnen werden. Die musikalische Leitung obliegt Chefdirigent Oliver Weder. An seiner Seite führt Annika Rioux als „Sissi“ durch das Programm.

Einzelne Restkarten sind nur noch für das Konzert am 31. Dezember, um 19.30 Uhr an den üblichen Vorverkaufsstellen, über die Internetseite des Theaters sowie telefonisch unter 03672/422766 erhältlich.