Sisyphos lässt grüßen

Jens Voigt über Leerstand als Dauer-Herausforderung.

Fast ein Viertel seiner Einwohner hat der Landkreis seit der Jahrtausendwende verloren, nur bei den über 65-Jährigen hinzugewonnen, die wiederum zu größeren Teilen abseits von Saalfeld und Rudolstadt leben – man muss kein Prophet sein, um zu erahnen, dass der Leerstand von Häusern und Grundstücken in den kleinen Orten sich immer wieder neu aufbaut.

Dabei sind sich die Problemlagen zwar ähnlich, aber doch mit Unterschieden: Sind es in etlichen Dörfern vor allem die großen Höfe, die bei einer Wohnhaus-Übernahme als Last drohen, so bleiben in Kleinststädten wie etwa Leutenberg erst Läden oder Handwerksstuben im Erdgeschoss unvermietet, irgendwann wird es den Wohnungsmietern darüber zu ungemütlich, wenn Flure kalt bleiben und Treppenhäuser verfallen.

Und ist erst einmal das Haus leer, geht bei Interessenten schnell der prüfende Blick die Straße entlang, ob da schon andere Häuser menschenleer dämmern. Selbst Fachwerk-Fetischisten fällt es dann schwer, ihr Geld in eine Altbau-Zukunft zu stecken.

Umso wichtiger ist es, wenn die sonstigen Hürden niedrig gehalten werden. Das neue kommunale Immobilienportal kann helfen, leerstehende Häuser als Investitionsobjekte leichter sichtbar und attraktiv zu machen. Wer jemals die Tippeltour vom vermeintlichen Schnäppchen zum nächsten mitgemacht hat, weiß dies als große Hilfe zu schätzen.

Zum anderen ist Schnelligkeit oft entscheidend: Wer für einen Laden zügig neue Nutzer auftut, kann weiteren Leerzug im Haus verhindern. Freilich müssen das Portal stets neu gefüllt, die Förderinfos aktualisiert, Eigentümer notfalls mehrfach zu Verkauf oder Umnutzung motiviert werden. Dafür braucht es Menschen und den politischen Willen, auch nach Ende des Modellprojekts am Ball zu bleiben.