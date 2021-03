Sitzendorf mit vollem Jahresterminkalender - und Vorbehalt

Sitzendorf. Darin liegt eine gewisse Trotzigkeit: Bürgermeister Martin Friedrich hat für seinen Heimatort jetzt die Liste der Veranstaltungen in diesem Jahr veröffentlicht. “Natürlich ist mir bewusst, dass wir womöglich nicht einmal die Hälfte davon umsetzen können”, sagt er. Trotzdem findet er wichtig, den Bezug zum normalen Ablauf eines Veranstaltungsjahres nicht zu verlieren.

So soll es am 1. April ein Osterfeuer im Schwimmbad geben, am 30. April im Gemeindepark der Maibaum gesetzt werden, Tags darauf das traditionelle Oldtimertreffen stattfinden und am 9. Mai die 16. Sternwanderung auf dem Amts- und Apothekerweg zum Käsemarkt zwischen Schwarzatal und Rinnetal beginnen.

Natürlich gibt es am 30. Mai ein Kinderfest, am Wochenende vom 17. und 18. Juli das Schwimmbadfest, am 8. August den Kräutertag, ab 17. September die Kirmes, am 2. Oktober den Lawerworschtkongress, am 14. November die Gedenkfeier zum Volkstrauertag und am 4. Dezember den Weihnachtsmarkt.

Welche dieser Veranstaltungen von den aktuell bestehenden Einschränkungen durch die Corona Pandemie betroffen sind, könne niemand sagen. Schon jetzt aber das Veranstaltungsjahr mit seinen vielen Höhepunkten ad acta zu legen, empfinde eher als eine Art vorgezogene Resignation. Trotzdem ist Friedrich Realist: Das Deckblatt seines Programms trägt die ausdeutbare Überschrift “Was wäre, wenn?”