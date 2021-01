Sitzendorf: Rolltor-Frischluft in der Feuerwehrfahrzeughalle

Vor die Tore - wie hier zur provisorischen Einweihung im November 2020 - müssen die Feuerwehrautos in Sitzendorf auch am 4. Februar, wenn für eine Gemeinderatssitzung mit Frischluftgarantie Platz gebraucht wird.

Die Tinte vom Aushang für die erste Gemeinderatssitzung des Jahres in Sitzendorf war noch nicht trocken, da bildete sie schon nicht mehr den aktuellen Regelstand ab. “Wir haben lange gezögert, ob und wie wir eine Gemeinderatssitzung einberufen”, sagt Bürgermeister Martin Friedrich am Telefon. Doch sei etwa die 2021-er Haushaltssatzung, für Sitzendorf sonst traditionell eine Angelegenheit noch pünktlich im Jahr davor, wirklich unaufschiebbar wichtig. Der Landkreis hatte angesichts zwar sinkender, im Thüringen- oder gar Deutschlandvergleich aber weiter viel zu hoher Covid-19-Ansteckungszahlen erst in dieser Woche die Allgemeinverfügung auch für die Sitzungen kommunalpolitischer Gremien nochmals verschärft. Aus der Vorgabe medizinischer Masken wurde in diesem Fall das verpflichtende Tragen von solchen nach den Standards FFP2, KN95, N95 oder höher aber ohne Ventil.