Sitzendorfs Haushalt 2021 steht am Donnerstag im Mittelpunkt

Die Haushaltssatzung 2021 und mit ihr der Finanz- und Investitionsplan für das kommende Jahrfünft stehen am Donnerstag ab 18.30 Uhr im Mittelpunkt der ersten Sitzung eines Gemeinderates in der Schwarzatal-Region in diesem Jahr, die zugleich unter besonderen Infektionsschutzvorkehrungen steht und deswegen in der Fahrzeughalle der Feuerwehr im Multifunktionsgebäude (Badstraße 11) abgehalten wird.

Außerdem neben den üblichen Formalitäten und der doppelten Gelegenheit zu Anfragen der Einwohner auf der Tagesordnung der Gemeinde Sitzendorf steht die Verwendung der Corona-Zuwendungsmittel 2021, der Abschluss eines neuen Leasingvertrages für das Bauhoffahrzeug, die Information zur Eilentscheidung „Beschaffung Fahrersitz“, die Vergabe einer Planungsleistung und Informationen des Bürgermeisters.

Die Sitzung ist öffentlich, das ständige Tragen einer Maske nach den Standards FFP2 oder N95 ist Teil der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt. Der Saal wird häufig und vollständig durch die Sektionaltore durchlüftet, warme Bekleidung empfiehlt sich.