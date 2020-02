Skifahrer haben Spaß in Oberweißbach

Darauf hatte nicht nur Jörg Heyn gewartet. Vor allem die Skifahrer waren froh über den verspäteten Schneefall, der ab Mittwoch die höheren Lagen in einen Winterwald verwandelte, wenngleich die tiefer gelegenen Ortschaften weiterhin dem Regen trotzen müssen. Gleich neben dem Fröbelturm legte Heyn am Kirchberglift los, um keine Zeit zu vergeuden. Die Bergstation liegt auf einer Höhe von 785 Metern, die Talstation bei 339 Meter, der Lift hat eine Länge von 210 Metern, auf der Piste geht es über 300 Meter gen Tal. Geplant ist für dieses Jahr noch die Schaffung einer Piste von 620 Metern. Seit längerer Zeit war die Anschaffung einer Pistenraupe vorgesehen. Nun ist sie da, die PP100, Baujahr 2010. Und wie man sieht, hat sich diese für die Präparierung der Piste besten bewährt. „Wir werden dieses Jahr noch vier Schneelanzen installieren, mit Speichersee, um die Schneesicherheit zu gewährleisten“, sagt Heyn am Freitagabend.

Pistenraupe im Einsatz

Nach Bekanntwerden der Öffnung gab es einen Run auf die Piste, die Freitag bis 21 Uhr geöffnet und bei Flutlicht bis zuletzt überwiegend von den Jüngsten genutzt wurde. Die freuten sich anscheinend am meisten über die 20 Zentimeter hohe weiße Pracht auch an Samstag und Sonntag. Für die ganze nächste Woche seien weitere Schneeschauer geplant und so hofft Heyn, dass man dann auch wieder aufmachen könne. „Wir haben heute 51 Liftkarten verkauft, begonnen haben wir gegen 17 Uhr und dazu wurde ein Imbiss angeboten. Somit wurde alles gut angenommen“, resümiert der Oberweißbacher am Freitagabend. Bei minus drei Grad Celsius, dazu Pulverschnee, hätte man einen relativ sehr guten Pistenzustand, da man bereits seit Mittwoch mit der Pistenraupe gefahren sei. Somit stehen die Zeichen für Oberweißbach sehr gut. Allerdings scheint es anderswo nicht diesen Aufbruch zu geben, denn beispielsweise in Neuhaus und Ernstthal fragt man sich unter den Skifahrern, ob man dort im Winterschlaf liegt. Ganz anders in Steinach, wo die Skiarena am Silbersattel an den Wochenendtagen vielfach besucht wurde.