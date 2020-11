Rudolstadt. Das Theater wollte kommende Woche mit Märchenaufführung und Doppelpremiere den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Was bedeutet die jetzt andauernde Schließung des Hauses?

Ich habe es in den vergangenen Wochen vermieden, den Eindruck zu erwecken, ich glaubte an ein schnelles Zurück zur Normalität. Niemand ist an der Corona-Krise schuld, aber wie wir daraus hervorgehen, wer auf der Strecke bleibt, hängt von unserem Handeln ab. Die Schließung des Theaters bedeutet nicht, dass wir unsere Arbeit geringschätzen, sondern, dass wir auf die Bremse treten, um eine Eskalation der Situation zu verhindern. Zum Schutz der Gesundheit unserer Zuschauer und Mitarbeiter. So bitter es ist, Theater ist augenblicklich ein Luxus, auf den man vorübergehend verzichten muss. Zweifler sollten begreifen, der beste Dienst an der Gesellschaft besteht derzeit darin, Gesellschaft zu vermeiden.

Damit sind alle Pläne bis zum 20. Dezember hinfällig. Was wird aus Weihnachts- und Silvesterkonzert?

Wir beobachten, wie die politischen Verantwortlichen, wie sich die Lage entwickelt. Nach dem 15. Dezember wird sich zeigen, ob wir zwischen Weihnachten und Neujahr Aufführungen zeigen können. Es ist nicht der Zeitpunkt, russisches Roulette zu spielen und Entwicklungen zu riskieren, deren Folgen nicht einschätzbar sind. Wir müssen überlegt handeln, sachkundig und mit der nötigen Vorsicht. Ich bitte hier unsere Besucherinnen und Besucher weiterhin um Verständnis und Geduld. Auch wenn unsere Theaterkasse aus den genannten Gründen für den Besucherverkehr geschlossen bleibt, sind wir in den kommenden Wochen telefonisch und per Mail erreichbar.

Wie geht es grundsätzlich weiter, was den Spielplan und Probebetrieb betrifft?

Nach dem 27. November werden wir die Proben aussetzen und den Betrieb herunterfahren. Wir haben genügend Produktionen für einen attraktiven Spielplan im Januar und Februar. Das Schauspiel „Die Sterne vom Himmel runter“ wird im März Premiere haben, „Der zerbrochene Krug“ in die nächste Saison verschoben. Improvisation und kurzfristige Änderungen werden uns weiter begleiten. Wir müssen die Nerven behalten und klare Köpfe. Aktionismus ist kein gutes Rezept für Krisen.

Welche finanziellen Auswirkungen hat der nun zweite Lockdown für das Haus?

Bund und Länder stellen umfangreiche finanzielle Hilfsprogramme bereit, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu begrenzen. Davon profitieren wir auch, Teile der Belegschaft sind bereits im Status der Kurzarbeit, andere werden folgen. Ich betone immer wieder, dass die subventionierten Kulturbetriebe in einer vergleichbar privilegierten Situation existieren, die Krise trifft die Freiberufler mit ganz anderer Wucht. Ihnen müssen wir auch in Zukunft unsere Solidarität beweisen.

Es hieß, den November durchhalten, dann wird der Dezember besser. Nun ist es anders. Welche Wünsche haben Sie an die Politik?

Wir leben in einer Zeit, in der jede und jeder seine Meinung schnell in die Welt klicken kann. Das erzeugt eine ungeheure Aufgeregtheit und Diffusion von Ansichten und Ansprüchen. Zwischen extrem diversen Positionen muss die Politik vermitteln. Verglichen mit anderen Ländern, die in der gleichen Misere stecken, machen das die deutschen Politikerinnen, wie ich finde, verantwortungsvoll und nachvollziehbar. Sie achten wissenschaftliche Beratung, korrigieren Beschlüsse, die sich als unzureichend herausstellten, kommunizieren ihr Tun. Konkret: Wir halten Kontakt zum Kultusminister Hoff und dem Ministerium in Erfurt, auch die lokalen Entscheider in den Städten und im Kreis informieren uns regelmäßig und sind an unseren Sichtweisen interessiert. In einer Notlage geht es nicht um Profilierung, sondern um das Gemeinwohl und Gemeinwesen.

Der Protest gegen die Corona-Maßnahmen wächst. Auch Künstler bzw. Theaterschaffende gehen vielerorts auf die Straße. Was sagen Sie zu den Aktionen?

Es gehört wohl zu unserer psychischen Konstitution als Menschen, dass wir in schwierigen Lagen immer zuerst einen Schuldigen suchen. So kann man die eigene Verwicklung in die Sache am elegantesten verdrängen. Deswegen blühen auch so verwegene Theorien, hinter der Krise würden die Chinesen stecken, Bill Gates oder andere Dunkelmänner. Auch der „Staat“ eignet sich bestens als Prügelknabe, er ist mächtig, anonym und der klassische Gegenspieler des „Volks“. Die Sorge, dass es in Folge der Pandemie zu Einschränkungen demokratischer Grundrechte kommt, die Notwendigkeit, die Parlamente deutlicher in Entscheidungen einzubinden, teile ich, Pauschalisierungen, die Politiker zu „Volksfeinden“ erklären, halte ich nur für populistisch und tendenziös. Schwarz-weiße Welterklärungen langweilen mich. Die Weltgesellschaft ist, verdammt noch mal, eine komplizierte Konstellation. Man wird sie mit simplen Mustern weder beschreiben noch zum Besseren verändern.