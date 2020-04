Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sommertheater auf der Heidecksburg erst wieder in der nächsten Saison

Seit dem Wochenende ist es amtlich: Das Sommertheater des Theaters Rudolstadt auf der Heidecksburg, das am 13. Juni starten sollte, kann aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden. Das gilt voraussichtlich auch für die anderen Vorstellungen sowie für die Konzerte der Thüringer Symphoniker, die noch bis zur Spielzeitpause Mitte Juli auf dem Spielplan gestanden hätten. (Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.)

Geduldig bleiben, Fantasie erhalten

Die beiden Sommertheater-Premieren „Eine Mittsommernachtssex-Komödie“ von Woody Allen und „Das Dschungelbuch“ nach Kipling werden also auf den Sommer 2021 verschoben. „Wir hatten uns etwas ganz Besonderes vorgenommen, zwei Stücke – für Jung und Alt – in einem urwaldähnlichen Bühnenbild“, so der Intendant des Theaters, Steffen Mensching. „Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Wir wollen diejenigen, die sich bereits darauf gefreut hatten – darunter wir selbst – nicht enttäuschen.“Das Theater Rudolstadt wird voraussichtlich mit der neuen Saison wieder in einen Spielbetrieb starten. „Was wir bis dahin vor allem brauchen, ist das, was Faust nicht liebte („Und Fluch vor allen der Geduld!“), aber Mephistopheles umso mehr („Nicht Kunst und Wissenschaft allein, Geduld will bei dem Werke sein.“)“, schätzt Mensching die Lage ein. Neben der Generaltugend Geduld setzt der Intendant vor allem auf Fantasie und Einfallsreichtum. „Wie wir mit der sich verändernden Situation umgehen, welche Möglichkeiten wir verantwortungsvoll ergreifen, um ein möglichst breites Kulturangebot einer möglichst großen Menschenmenge zu bieten.“

Kulturangebot über digitales Theater

Ein breites Kulturangebot hält das Theater momentan bereits vor, allerdings ausschließlich digital im Internet. Auf der eigenen Webseite sind neben ganzen Theaterinszenierungen auch kleine Beiträge von Schauspielerinnen und Schauspielern und Musikerinnen und Musikern aus ihrem Homeoffice zu sehen. Für die Organisation von Kartenumtausch und -rückgabe öffnet die Theaterkasse in der KultTourDiele ab morgen jeweils jeden Dienstag und Donnerstag wieder zu den regulären Öffnungszeiten. Wichtige Informationen sowie Formulare sind auch jederzeit über die Webseite des Theaters und www.theater-rudolstadt.de abrufbar.