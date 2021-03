Sparkassenfiliale in Oberweißbach vor Umbau

Sparkassenkunden müssen sich im Schwarzatal bis Mitte April umgewöhnen. Nach der Schließung der Filialen in Sitzendorf und Katzhütte wird nun die letzte verbliebene in Oberweißbach (Stadt Schwarzatal) umgebaut. Das Kreditinstitut erinnert dazu an die wichtigsten Details der Auswirkungen auf die Kundschaft.

Lediglich am 1. und 2. März 2021 stehe der Geldautomat hier nicht zur Verfügung. Im restlichen Zeitraum des Umbaus gebe es keine Einschränkungen beim Bargeldholen.

Die persönlichen Ansprechpartner seien zu den regulären Servicezeiten im Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft "Schwarztal" (1. Obergeschoss) erreichbar. Für persönliche Beratungsgespräche wird eine Terminvereinbarung erbeten. Viele Dienstleistungen könne man auch bequem über das Kunden-Service-Center erledigen. Dieses seit Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr unter 03671 888-0 erreichbar.

Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Mitte April andauern. Man freue sich auf die neu gestaltete Geschäftsstelle, hieß es.