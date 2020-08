Spende soll in Open-Air-Veranstaltung in Rudolstadt fließen

Das Buchhandelsunternehmen Thalia Mayersche spendet seit Anfang Oktober 2019 für jeden Einkauf, der über die Thalia Classic- oder die Premium-Mitgliedschaft erfolgt, jeweils 10 Cent beziehungsweise 15 Cent für nationale und regionale Projekte zur Leseförderung. In diesem Jahr geht der gesammelte Erlös der Thalia Buchhandlung Rudolstadt an den Förderverein der Stadtbibliothek Rudolstadt. Die Spende wurde am Donnerstag anlässlich des 101. Geburtstags von Thalia am 15. August übergeben.