Spenden für Saalfelder Tafel und Hospiz in Katzhütte übergeben

Saalfeld/Katzhütte Der Saalfelder SPD-Ortsverein sammelt bei einer Weihnachtsfeier für Bedürftige, und die Arbeitsagentur beschert das Schwarzatalhospiz.

Die Mitglieder des SPD Ortsvereins Saalfeld haben zu ihrer Weihnachtsfeier im Dezember erneut für die Saalfelder Tafel zusammen gelegt. Für die gespendeten 385 Euro wurden auch dieses Jahr wunschgemäß Schokoladenweihnachtsmänner für die Kinder und Konserven für die Tafel beschafft und übergeben. Diese werden vor Weihnachten an die Berechtigten zu den letzten Ausgabeterminen verteilt.

„Wir freuen uns, mit unserer Spende ein wenig mithelfen zu können und danken an dieser Stelle auch den Mitarbeitern der Saalfelder Tafel für ihr dauerhaftes Engagement in Saalfeld und dem gesamten Landkreis Saalfeld-Rudolstadt“, heißt es in einer Mitteilung der SPD.

Die Spenden wurden von den Vorstandsmitgliedern des SPD Ortsvereins Mike Zablowski und Steffen Lutz an Michael Schmidt von der Saalfelder Tafel übergeben.

BBBank Stiftung stockt Spende der Arbeitsagentur auf

Zu einem besonderen Termin in der Vorweihnachtszeit trafen sich Vertreter der Agentur für Arbeit Thüringen Ost, der BBBank Stiftung und die Leitung des Schwarzatalhospizes in Katzhütte.

Traditionell organisiert der Personalrat der Arbeitsagentur eine jährliche Weihnachtsspendenaktion für regionale soziale Projekte. In diesem Jahr sollten die Spenden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsagentur dem Schwarzatalhospiz zu Gute kommen. Zusätzlich beteiligte sich auch die BBBank Stiftung in Karlsruhe mit einer Spende von 1500 Euro, sodass insgesamt 2300 Euro überreicht werden konnten.

Bei der Übergabe in Katzhütte (von links): René Plathe (BBBank Stiftung), Stefan Scholz (Geschäftsführer Arbeitsagentur Thüringen Ost), Kristin Arnold (Personalrat Arbeitsagentur), Evi Müller (Leiterin Schwarzatalhospiz) und Franziska Steinert (Verwaltung Schwarzatalhospiz). Foto: Diane Wogawa / Arbeitsagentur

Zur Übergabe der gesammelten Gelder traf man sich vor Ort im 2019 eröffneten Hospiz in Katzhütte. Geschäftsführerin Evi Müller stellte ihre Einrichtung vor, deren Ziel es ist, Menschen, denen dies zu Hause nicht möglich ist, einen würdevollen und selbstbestimmten Abschied zu bereiten.

20 Mitarbeiter arbeiten in der Einrichtung, die die einzige ihrer Art in Südthüringen ist und mit deren Eröffnung eine Versorgungslücke im ländlichen Raum geschlossen werden konnte.