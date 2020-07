Mit dem Spenden-Triathlon „Kilometer für Kids“ wird in diesem Jahr Geld für soziale Kinder- und Jugendprojekte in Saalfeld gesammelt.

Spenden-Triathlon „Kilometer für Kids“ kommt nach Saalfeld

Dass Spitzensportler leiden können für ihre Kunst, ist bekannt. Schließlich führt nur ein hartes Training zum Erfolg und am Ende auf einen der begehrten Podestplätze. Dafür geben die Sportler meist alles – ob beim Schwimmen, Laufen oder Radfahren. Oder wie im Fall des Triathlons auch mal alles zusammen. Seit 2014 gibt es aber auch eine Gemeinschaft an Spitzensportlern, die Fähigkeiten gern in einen höheren Dienst stellen wollen. „Kilometer für Kids“ heißt das Projekt um Initiator und Sportler Christian Weich.

„2014 haben wir das Projekt initiiert und seitdem mittels sportlicher Herausforderungen Spendengelder für hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland sammeln können.“ Fast 15.000 Euro sind bei den Spendenaktionen unter anderem in Bayern, im Saarland, in Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg bisher zusammen gekommen. Jetzt macht „Kilometer für Kids“ Station in Saalfeld.

Startschuss fällt am Hohenwarte-Stausee

Dabei funktioniert das Prinzip relativ simpel. Jeder Teilnehmer des Spenden-Triathlons erklärt sich vorab bereit, eine bestimmte Summe für jeden absolvierten Kilometer zu spenden – egal ob beim Schwimmen, Radfahren oder Laufen. Dass dabei einiges zusammenkommt, beweist allein die Streckenplanung. Der Startschuss fällt am 24. Juli am Hohenwarte-Stausee mit dem Schwimmabschnitt. Danach geht es in Staffeln etwa 540 Kilometer mit dem Rad durch den Thüringer Wald, rund um Erfurt und über Nordthüringen nach Eisenach. „Dort starten die Staffeln dann über die Strecke des Rennsteiglaufs und die Saalfelder Höhe zurück nach Saalfeld“, beschreibt Weich den Laufteil des Triathlons, insgesamt etwa 130 Kilometer. Schlusspunkt der Aktion wird am Sonntag schließlich das Saalfelder Freibad sein, wo die Athleten empfangen werden.

Ein konkretes Spendenziel für „Kilometer für Kids“ ist ebenfalls bereits ausgesucht. So sollen die Gelder dem Kinder- und Jugendausschuss zur Verfügung gestellt werden, der über die weitere Verwendung der Spenden entscheiden kann. Neben den Athleten haben aber auch alle anderen die Möglichkeit, sich an dem Projekt zu beteiligen, wie Weich ergänzt: „Möglich ist, entweder einen Pauschalbetrag zu spenden oder einen Athleten zu sponsern, indem sie festlegen, wie viel Geld sie für dessen erreichte Kilometer spenden wollen.“ Zudem bestehe auch die Möglichkeit eines persönlichen Einsatzes. „Die Teilnehmer können dann selbst entscheiden, wie viel Geld sie pro Kilometer dazugeben wollen“, erklärt Weich.

Wer Interesse daran hat, das Projekt zu unterstützen, kann sich direkt an die Organisatoren wenden per Telefon unter 0160/90 93 55 48 oder per E-Mail an info@kilometerfuerkids.de.