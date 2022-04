In der alten Apotheke in Bad Blankenburg ist derzeit eine Spendensammelstelle für Bedürftige eingerichtet, die vorzugsweise von Joachim Langrock (links) ehrenamtlich betreut wird. Zur Verfügung gestellt werden die Räumlichkeiten von der Wohnungsbaugesellschaft unter der Leitung von Volker Markert (Mitte) in Abstimmung mit Bürgermeister Mike George (rechts).