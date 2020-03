Stadt hält an Plänen für Wohngebiet in Cumbach fest

Die Stadt Rudolstadt hält an den Plänen für das inzwischen erweiterte künftige Wohngebiet „Südlich der Catharinauer Straße“ mit nun 33 Baugrundstücken fest. Das ist das Ergebnis eines Vor-Ort-Termins am Montag, an dem neben Mitarbeitern der Verwaltung und Stadträten auch Vertreter der mit der Erschließung beauftragten Firma anwesend waren.

„Die Firma Strabag hat das Konzept erläutert. Das schließt auch die geplante Ringstraße ein. Außerdem wurden Regelungen getroffen, die Gebäude auf dem ehemals von einer Abschleppfirma genutzten Fläche abzureißen“, informierte Stadtplaner Jens Kollatzsch am Montagabend im Wirtschaftsausschuss.

Hochwasser sei in diesem Gebiet kein Thema, aufsteigendes Grundwasser schon, hieß es. „Für die Grundwasserproblematik und für die Regenwasserrückhaltung wurden Lösungen gefunden“, so Kollatzsch. So seien eine geringfügige Erhöhung des Geländes und Kellerverzicht vorgesehen. Die Vorbereitungen für den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes würden getroffen.

Die Umweltverträglichkeitsuntersuchungen stehen noch aus. „Der Beschluss soll dem Stadtrat in seiner Sitzung am 2. April vorgelegt werden“, so der Stadtplaner.

Anwohner konnten das Geschehen nur aus der Ferne beobachten

Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) erklärte dazu, dass man sich erst am Beginn des Verfahrens befinde. „Stadträte haben immer die Möglichkeit, Änderungen zu beantragen“, sagte er in Bezug auf die von Anwohnern geäußerte Kritik an der Bebauung von bisher nicht versiegelten Flächen. Stadtrat Steffen Heinzelmann (CDU) hatte zuvor gefragt, wie man sich mit den Anliegern austauschen will. „Kann die Stadt hier Angebote machen, um für Klärung zu sorgen beispielsweise zur erlaubten Gebäudehöhe oder zu Abständen“, fragte er.

Die Anlieger konnten das Geschehen am Montag nur aus der Ferne beobachten. Der Vor-Ort-Termin war nicht öffentlich. „Warum hat man nicht ein oder zwei Betroffene dabei sein lassen“, fragte Harald Trippner im Namen der Anwohner. Bei den im Anschluss an den Termin geführten Gesprächen mit einzelnen Stadträten wurde deutlich, dass es kaum ein Zurück geben kann. Jetzt wollen sich die Betroffenen über das weitere Vorgehen abstimmen. Dabei suchen sie auch das Gespräch mit der Firma Strabag. „Das wäre eine große Bitte von uns“, so Harald Trippner.