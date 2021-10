Stadtrat Schwarzatal verteilt Haushaltsmittel teilweise neu

Logo am Vereinshaus zum Hirsch in Meuselbach-Schwarzmühle (Stadt Schwarzatal).

Meuselbach-Schwarzmühle Am Donnerstag trifft sich das Kommunalparlament im nur über Cursdorf erreichbaren Meuselbacher Vereinshaus "Hirsch"

Informationen von VG-Kämmerin Andrea Brückner zum Stand der Finanzen in der Landgemeinde stehen nach diversen Formalien am Beginn der 18. Sitzung des Stadtrates, die diesmal ausgerechnet im wegen der Straßensperrungen nur über exterritoriale Umweg erreichbaren Vereinshaus Zum Hirsch" am Donnerstag, dem 28. Oktober um 19 Uhr beginnt. Es schließen sich Informationen über Eilentscheidungen der Bürgermeisteerin an. In weiteren Tagesordnungspunkten geht es um außerplanmäßige Ausgabe etwa an der Meuselbacher Kuppe (Reparatur durch Zimmerei Winzer und Anstrich durch Maler Heinze), im Oberweißbacher Fröbelmuseum, wo eine Trocknung der Außenwand im Olitätenstübchen durch die Firma Schrickel über die eigentlich geplante Fassadensanierung querfinanziert werden muss. Nach einer Information zur Vergabe der Außenanlagen im Kindergarten Mellenbach-Glasbach. sowie der Gelegenheiten für Anfragen der Bürger folgt ein nicht öffentlicher Teil.