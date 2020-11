Stadtrat Schwarzatal wird Lage bei der Bergbahn diskutieren

Oberweißbach. Am Donnerstag stehen zudem jede Menge Satzungsbeschlüsse aus der Tagesordnung in der Ortschaft Oberweißbach

Erstmals seit längerer Pause wird der Stadtrat der Stadt Schwarzatal, der bis dato längere Zeit im deutlich größeren Saal des Vereinshauses Hirsch in Meuselbach getagt hatte, weil sich dort die AHA-L-Regeln besser einhalten lassen, wieder in den kleineren Versammlungsraum im Oberweißbacher Feuerwehrgerätehaus (Am Wäldchen 6) umziehen und dort am Donnerstag, dem 12. November, ab 19 Uhr eine Sitzung absolvieren.

Ein Grund für diese Entscheidung war zunächst nicht nicht bekannt. Bürgermeisterin Kathrin Kräupner erklärte auf Nachfrage, auch der Versammlungsraum der Feuerwehr in Oberweißbach erfülle die nötigen Anforderungen

Auf der Tagesordnung stehen zu Beginn ein Bericht von Geschäftsführerin Diana Saager zur Lage bei der Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn (OBS).

Anschließend wird die Würdigung der Haushaltssatzung 2020 durch die Kommunalaufsicht bekanntgegeben. Die anschließenden acht Tagesordnungspunkte befassen sich mit den nötigen Neufassungen von Satzungen. Es geht dabei um die Friedhofssatzung und die Friedhofsgebührensatzung, die Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr, die Marktsatzung, die Marktgebührensatzung, die Kurbeitragssatzung, die Spielapparatesteuersatzung und die Straßenausbaubeitragssatzung.

Aufgehoben werden soll die Haus- und Badeordnung, bevor Anfragen der Stadtratsmitglieder und die Einwohnerfragestunde den öffentlichen Teil der Sitzung beenden.