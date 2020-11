1.Für diesen Samstag ist in der Zeit zwischen 9 und 12.30 Uhr eine Stadtwildjagd im Bereich Rudolstadt-Cumbach angekündigt. Warum?

Hintergrund ist das Vordringen des Wildes in bebaute Bereiche und in Gartenanlagen. Am Rand der Städte, in privaten Gärten und in großen öffentlichen Grünanlagen wie zum Beispiel Friedhöfen treten zunehmend Wildschäden auf. In der Wahrnehmung der betroffenen Grundstückseigentümer ist das ein großes Problem. Da diese Bereiche jagdrechtlich als befriedet gelten, das heißt, die Jäger können dort die Jagd nicht ausüben, besteht keine Möglichkeit, das Wild aus den Grundstücksflächen zu verdrängen. Der Jagdpächter möchte mit Unterstützung örtlicher Vereine nunmehr ein weiteres Mal die Eigentümer und Nutzer der zumeist als Gärten genutzten Grundstücke unterstützen und insbesondere das dort anzutreffende Schwarzwild bejagen.

2.Sie vertreten die Jagdpächter, die hier tätig werden. Was ist deren Aufgabe?

Die verantwortlichen Jagdpächter und die Jäger haben sich bereit erklärt, im Bereich Rudolstadt-Cumbach eine Bejagung durchzuführen. Darüber sind wir sehr froh, vor allem vor dem Hintergrund der Schäden, die den betroffenen Grundstückseigentümern entstehen. Eine solche Jagd ist mit hohen Sicherheitsanforderungen verbunden.

3.Was muss die Bevölkerung dazu wissen?

Die außerordentliche Bejagung führen die Jagdpächter des Jagdbogens Rudolstadt III im Bereich Talstraße und Pechgrube durch. Bei der Stadtwildjagd werden durch Treiber und Hunde die „Stadtschweine“ aus ihren Einständen vertrieben. Die Gartenbesitzer werden gebeten, den Treibern und Hunden den Zugang zu den betroffenen Grundstücken zu erlauben beziehungsweise zu ermöglichen und ihre Haustiere in der Zeit zwischen 9 und 12.30 Uhr wegzusperren. Weiter wird gebeten, in dieser Zeit nicht im Bereich der Riviera und des Marienturms spazieren zu gehen, da dort die versammelte Jägerschaft postiert ist, um die Wildschweine entsprechend zu empfangen.