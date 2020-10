Stahlwerk Unterwellenborn für Arbeitsschutz ausgezeichnet

Unterwellenborn. Das Stahlwerk Thüringen in Unterwellenborn erhält französischen Arbeitgeberpreis.

Zum achten Mal beteiligte sich das Stahlwerk Thüringen am Gesim-Wettbewerb zum Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, der seit 52 Jahren vom französischen Arbeitgeberverband der Stahl- und Eisenindustrie (Gesim) durchgeführt wird.

Das Besondere an diesem Wettbewerb ist, dass die Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit von den Mitarbeitern selbst vorgeschlagen werden, da diese den Produktionsabläufen am nächsten sind. An der Kampagne 2019/2020 nahmen 28 Unternehmen teil.

Für das Stahlwerk in Unterwellenborn beteiligten sich die Bereiche Produktion mit den Meisterbereichen Schrottplatz und Kokillenwerkstatt sowie Instandhaltung mit insgesamt 44 ambitionierten Maßnahmen, von denen 37 bereits umgesetzt sind. Das Logo, das den diesjährigen Wettbewerb im Stahlwerk in Form von Aufklebern und T-Shirts begleitete, wurde von einem Mitarbeiter des Schrottplatzes gestaltet.

Mit einer Feierstunde würdigten kürzlich die Geschäftsleitung des Stahlwerkes, Vertreter von Gesim und die beiden Auditoren das Engagement der Teams. In einem Kurzfilm kamen beteiligte Mitarbeiter zu Wort und schilderten das Miteinander im Team und ihre positiven Eindrücke in Bezug auf die Sensibilisierung für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Besonders gewürdigt wurden zwei übertragbare Aktionen. Es handelt sich um eine spezielle Box für den sicheren Transport von Gasflaschen mit dem Gabelstapler sowie um einen Montageplatz für die Reparatur von Hydraulikzylindern. Diese sowie weitere Maßnahmen der teilnehmenden Unternehmen stehen allen interessierten Firmen unter www.gesim.fr zur Verfügung.