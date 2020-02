Stahlwerk in Unterwellenborn produziert weniger Stahl als erhofft

Das Stahlwerk Thüringen hat im vorigen Jahr leichte Einbußen in der Produktionsmenge sowie bei Umsatz und Ertrag hinnehmen müssen. Nach dem „außerordentlich erfreulichen“ Jahr 2018 sei 2019 „auch gut“ gewesen, jedoch habe man die vorherigen Erwartungen „nicht vollständig“ einlösen können, sagte am Dienstag Prokuristin Sina Neumann.

Weniger Massen-Profile, aber mehr Umrüstzeit

Insgesamt wurden im weiterhin größten Industrieunternehmen des Landkreises rund 791.000 Tonnen Stahl aus Schrott geschmolzen und zu Profilträgern in über 300 Varianten verarbeitet. Damit lag die Herstellungsmenge um etwa 15.000 Tonnen unter der von 2018. Für den Umsatz zog das einen Rückgang um rund sechs Prozent nach sich, der Gewinn vor Steuern (Ebitda) sank laut Neumann um etwa 15 Prozent. Im Jahr 2018 hatte man noch einen Ertrag vor Steuern von rund 59 Millionen Euro erwirtschaftet.

Verkaufschef Rolf Wendler sieht die Ursachen für die schwächeren Ergebnisse vor allem in einem schwierigeren und strukturell veränderten Marktumfeld. „Wir haben prinzipiell kein Nachfrageproblem, die Auftragsbücher sind voll“, betonte Wendler und verwies darauf, dass das Stahlwerk im vorigen Jahr außer an den üblichen zwei Wochen zur Generalinstandsetzung sowie zu Weihnachten und Silvester durchweg produziert habe. Es habe allerdings kalendarisch bedingt einen Produktionstag weniger gegeben. Im Markt habe sich eine Verschiebung zu leichteren und kleineren Profilen und mehr unterschiedlichen Maßen je Kundenauftrag gezeigt, was wiederum mehr Umrüst-Aufwand im Walzwerk bei weniger Ausstoß des jeweiligen Profils bedeute. Die international sich abkühlende Konjunktur, verschärft durch politische Sanktionen und Handelskonflikte, habe zudem die Verkaufspreise für Formstahl sinken lassen. Sanktionen spüre man zum Beispiel in Teilen von Südamerika, wo die Erdölindustrie mit Bohrinseln und anderen Anlagen früher zu den besonders attraktiven Kunden des Stahlwerks gezählt hatte. Sehr erfreulich hingegen entwickele sich das Segment der Bahnschwellen aus Stahl, wo man mit einem Schweizer Partner im vorigen Jahr als einziger Hersteller die Freigabe zur Bestückung von Gleisen in den USA erhalten hatte – hier konnte der Absatz erneut verdoppelt werden. Die im Spätherbst erzielte Tarifeinigung mit der Gewerkschaft habe deutliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis gezeitigt und werde das auch für die Folgejahre tun, urteilte Wendler, der vor allem den damit verbundenen Abbau der Gewinnbeteiligung bedauert: „Das war ein gutes Instrument gerade für die Motivation und Verbundenheit der Mitarbeiter mit dem Unternehmen.“ Das Tarifergebnis sieht 8,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt vor. Zugleich soll im Herbst dieses Jahres die Gewinnbeteiligung in eine Lohnerhöhung umgewandelt werden.

Erneut bis zu 15 Millionen Eurofür Investitionen geplant

Der Einigung vorausgegangen waren zwei Verhandlungen und ein zweistündiger Warnstreik im Oktober. Aktuell zähle das Stahlwerk rund 700 Mitarbeiter und knapp 40 Auszubildende, so Personalchef Matthias Falck. Mit einer leichten Erhöhung, allerdings befristet, sei wegen Projektarbeiten wie zum Beispiel der umfassenden SAP-Einführung zu rechnen.

Im vorigen Jahr war auf dem Schrottplatz des Werks mit Millionenaufwand einer der beiden 24 Jahre alten Portalkräne abgebaut und dafür ein neuer Kran errichtet worden. Folgt in diesem Jahr sein Pendant auf der Westseite des Schrottplatzes, wie damals angekündigt? Noch, so Prokuristin Neumann, sei die jährliche Prioritätenliste für größere Ersatz- und Neubauten in Arbeit, jedoch sei wohl davon auszugehen, dass auch wieder Krananlagen darauf stünden. Es bleibe jedenfalls bei dem Ansatz, wie schon in den letzten Jahren zwischen 13 und 15 Millionen Euro in die Instandsetzung und technischen Ersatz zu investieren; eine Erneuerungsquote, die laut Wendler von keinem anderen Langstahl-Produzenten in Europa erreicht wird.

Für dieses Jahr hat die Spitze des Stahlwerks vor allem zwei Wünsche: Dass es erneut gelingt, ohne ungeplante Ausfalltage durch zu produzieren und den zusätzlichen Schaltjahr-Tag nutzen zu können. Und dass der Umbau des bisherigen B-281-Bahnübergangs Vogelschutz, an dem auch die Stahlwerk-Transporter täglich einige Stunden warten müssen, nach den nun vorliegenden Planungsbeschlüssen tatsächlich beginnt.