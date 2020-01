Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Staunen über Alaska aus Rudolstädter Sicht

Im „Café 13“ in Katzhütte - es ist seit dem letzten Sommer Bestandteil des neu eröffneten Schwarzatalhospizes - fand jetzt ein Dia-Ton-Vortag von Dr. Thomas Lange aus Rudolstadt statt, bei dem kein Stuhl unbesetzt blieb. Unter den Zuhörern war auch Kreistagsmitglied Regina Kräußel. Sie berichtet: „Thomas Lange erzählte von seinen Erlebnissen auf der Tour zwischen Kanada und Alaska. Beeindruckende Bilder von den Flusslandschaften, von Flora und Fauna ließen alle Gäste staunen.“ Dieser Vortrag habe in Katzhütte eine Premiere erlebt. So sei er noch nie vor einem Publikum gezeigt worden, so die Katzhütterin. Die Gefühle der Anwesenden hätten dabei eine Bandbreite von raunender Bewunderung bis hin zu absoluter Stille gehabt. Regina Kräußel findet lobende Worte für dieses neue kulturelle Angebot in ihrem Heimatort: „Ich möchte den Organisatoren recht herzlich danken. So wird das Café 13 auch in kulturellen Hinsicht in das Ortsgeschehen mit eingebunden. Vom gesamten Team wünsche ich mir im Namen aller 47 anwesenden Teilnehmer weitere Veranstaltungen mit ansprechenden Themen.“