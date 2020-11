Stausee-Flotte beendet unruhige Saison einigermaßen solide

Bis eben noch lag tiefe Ruhe über der Alterbucht, eher betont als gestört durch Wellenmurmeln und den Ruf eines kreisenden Bussards. Nun aber dröhnt und kreischt es von der Slipanlage her, als würde eine riesige Eisentonne abgeschliffen.

Zumindest ein großer Hohlkörper ist es denn auch, dem Dirk Wegel und Ralf Pohle gerade zu Leibe rücken. Auf dem Slipschlitten liegt die tonnenschwere Pufferbrücke, die normalerweise dafür sorgt, dass die „Saaleland“ als größtes Schiff der Hohenwarte-Fahrgastflotte nach dem Anlegen an der Sperrmauer mit dem Heck nicht an die Uferböschung gerät. Der etwa fünf Meter breite und rund drei Meter lange Schwimmkörper samt Geländern, Steg und Pollern, der 1983 aus dem Heck des ausgedienten Schiffes „Stadt Schleiz“ geschnitten worden war, zeigt vor allem an der Unterseite die Spuren der langen Zeit im Wasser, trägt braun-schwarze Rostbeulen und korrodierte Flecken. Dirk Wegel treibt den mit Druckluft betriebenen Nadelentroster über die Rostbeulen, Ralf Pohle arbeitet mit der elektrischen Schleifbürste nach, Rostpartikel fliegen als Wolke gen Wasser, der Lärm geht durch Mark und Bein.

Die Landbrücke der „Saaleland“ ist die erste von insgesamt sieben, die bis zum Frühjahr geschliffen, gespachtelt und neu gestrichen werden sollen – falls das Wetter mitspielt und die Talsperre erneut eisfrei bleibt wie im Vorjahr. Eigentlich sind Pohle und Wegel Kapitäne, korrekt „Schiffsführer“ benannt. Aber nach der Saison, wenn der erste Frost das vorläufige Ende des Stausee-Schipperns besiegelt, werden sie zu Schleifern, Lackierern, Mechanikern und Elektrikern, zu Allroundern rund um Schiff, Anlegern oder auch Küchentechnik.

Diesmal keine großen Investitionen möglich

Falko Tiesel, seit einem Jahr ebenfalls Schiffsführer und Chef der Fahrgastschifffahrt Hohenwarte, beugt sich derweil im Motorenraum der „Saaleland“ über Trinkwasserkessel und -pumpen. Ein paar Dichtungen sind zu ersetzen, Leitungen haben sich gelockert, vielleicht muss das ganze Wasserwerk ausgetauscht werden. „Nach 30 Jahren in Betrieb wäre es eigentlich fällig“, meint Tiesel. Auch den sogenannten Schottel-Antrieb – die „Saaleland“ fährt per Turbinen-Wasserstrahl statt mit Schrauben – wird er im Winter noch einmal durchchecken. Im Sommer war der zweimal kurz ausgefallen.

Aus den offenen Türen des Imbisses an der Sperrmauer dringt Farbgeruch. „Wir mussten eine neue Wand einziehen, jetzt wird gemalert“, erklärt Tiesel. Und die Küchenausstattung wird modernisiert, neue Edelstahltische, Kühl- und Gartechnik ziehen ein.

Die drei Schiffe indes müssen diesmal nicht an Land gebracht oder größeren Reparaturen unterzogen werden. „Die haben alle noch Tüv für zwei Jahre“, erklärt der Flottillenchef und ist erleichtert deshalb: „Größere Investitionen wären jetzt ziemlich schwierig.“ Denn das Corona-Jahr mit acht Wochen Stillstand im April und Mai hat Spuren hinterlassen. Erst kurz vor Pfingsten konnten die Schiffe wieder mit Gästen ablegen. „Gott sei dank hat unser Hygienekonzept schnell überzeugt“, erinnert sich Tiesel, der schon im Jahr zuvor auf dem Oberdeck der „Saaleland“ Bänke entfernt hatte – allerdings, um mehr Tanzfläche für Partytouren zu schaffen. Abstand halten, Maskenpflicht für die Besatzung, nur noch verpackte Speisen, all das funktionierte gut, auch der Verzicht auf jeweils die Hälfte der vorhandenen Sitzplätze. „Weil alle mitgezogen und wir notfalls noch ein zusätzliches Schiff eingesetzt haben, kam es trotz der Beschränkungen nie zu der Situation, dass wir Gäste stehen lassen oder auf die nächste Tour vertrösten mussten“, bilanziert der Chef stolz.

Reiseveranstalter wollen vorerst nur Optionen

Freilich schmälerte der Mehraufwand, ein zusätzliches Schiff nur halbvoll fahren zu lassen, den Gewinn, auch wenn die Saisonverlängerung in den Herbstferien „noch mal schön was gebracht“ habe, wie es Tiesel formuliert. Die massiv gesteigerte Nachfrage von Ausflüglern, Individualtouristen und Familien habe das Loch durch die vollständig entfallenen Reisegesellschaften wenigstens teilweise gestopft. Insgesamt habe man etwa ein Fünftel weniger Tickets verkauft als im Vorjahr, bei gleichzeitig gestiegenen Kosten von Pfingsten bis Ende Oktober. „Unterm Strich gehen wir wohl so etwa mit Plusminus null aus dem Jahr“, schätzt Tiesel, darauf könne man unter diesen Umständen schon stolz sein. Ein Ergebnis, dass er auch auf die „richtig gute“ Zusammenarbeit mit den Hoteliers, Pensions- und Campingplatzbetreibern zurückführt.

Und nächstes Jahr? „Die Reiseveranstalter klopfen schon an, aber statt fester Buchungen wollen sie erst mal nur Optionen“, erzählt Tiesel. Er selbst hat schon alle Termine seiner eigenen Sonderveranstaltungen markiert – vom Kindertag über „Stausee in Flammen“ bis zur neuerlichen Preßwitzer Kirmes auf Schiffen. Er sei eben notorischer Optimist, sagt Tiesel. Und hat derzeit nur eine Sorge: ein Ziel für den Urlaub mit seiner Familie zu finden.