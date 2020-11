Stellenaufwuchs bei Landkreis in heftiger Kritik

Möglicherweise war es das latente Frieren in der spärlich beheizten Schlosskapelle, vielleicht auch das lange Ausharren wegen der übervollen Tagesordnung – Wolfgang Wehr (CDU) jedenfalls fand am Dienstagabend drastische Worte nach der ersten Vorstellung des Landkreis-Haushaltsentwurfs für 2021. Er habe sich zunächst gefreut, dass die Kreisumlage prozentual merklich sinken soll, dann jedoch festgestellt, dass die absoluten Zahlen gleich zu den diesjährigen bleiben.

Kreisumlage sinkt nur prozentual

„Das ist eine unverantwortliche Zumutung gegenüber den kleinen Kommunen“, befand Wehr, zugleich Bürgermeister von Gräfenthal, in der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses.

In diesen Zeiten das Personal der Kreisverwaltung kräftig aufstocken und Kredite in Millionenhöhe aufnehmen zu wollen, zudem die bislang fast unangetasteten Corona-Hilfen gänzlich im nächsten Jahr aufzubrauchen, das sei eine unseriöse und kurzsichtige Haushaltspolitik, polterte Wehr, dem sich Frank Persike (Linke) und Werner Thomas (CDU) sowie die AfD-Vertreterinnen Brunhilde Nauer und Birgit Engelhardt in der Kritik anschlossen.

Landrat Marko Wolfram (SPD) hatte zuvor die Kämmerei dafür gelobt, unter den schwierigen Umständen der Corona-Auswirkungen einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf frühzeitig vorgelegt zu haben, der auch die politische Vorgabe einer nicht steigenden Kreisumlage einhalte. Damit würden zusätzliche Belastungen gerade für die kleineren Kommunen vermieden. Gelungen sei es auch, die stark gesunkenen Schlüsselzuweisungen des Landes durch Verschiebungen bislang kaum angetasteter Etatreste aus dem Vorjahr zu kompensieren. Zugleich werde durch eine überschaubare Kreditaufnahme ein gutes Investitionsprogramm für 2021 aufgestellt, das für ein kontinuierliches Arbeiten etwa an Kreisstraßen und Schulen sorge.

Etwa 45 mehr Stellen geplant

Zwar nahmen die Ausschussmitglieder den ungewohnt nüchternen Vortrag der kommissarischen Kämmerin Maria Köhler zum bislang umfangreichsten Etat des Landkreises ohne Einwürfe zur Kenntnis, doch hielten sie ihre Kritik vor allem am geplanten Personalaufwuchs aufrecht. Rund 45 Stellen mehr im Vergleich zum aktuellen Bestand seien nicht hinnehmbar, betonten Wehr und Persike. Personalamtschef Eric Goebel begründete daraufhin für jede einzelne Abteilung die Verstärkungen, vom Mehraufwand bei Müllentsorgung und Wahlen über die kontinuierliche Besetzung im Bürgerempfang bis hin zu zusätzlichen Administratoren für die Ausstattung von Schulen mit digitalen Endgeräten. Bei letzteren bleibe man mit lediglich zwei zusätzlichen Stellen für die Betreuung von etwa 3200 Endgeräten weit unter den Vorgaben des Bundes, der einen Administrator je 300 Geräte vorsehe. Landrat Wolfram ergänzte, dass etwa 50 Stellen in der Verwaltung seit langem nicht besetzt seien, was zu einer kaum noch hinnehmbaren Mehrbelastung der Mitarbeiter führe. Er erinnerte daran, dass im Kreistag immer wieder mehr Tempo etwa bei der Digitalisierung oder dem Bearbeiten von Vorgängen im Sozialbereich gefordert worden sei – dann müsse man aber auch das Personal dafür aufbringen.

Am Ende der fast zweistündigen Debatte fand der Etatentwurf mit vier Ja-Stimmen bei jeweils drei Enthaltungen und Ablehnungen eine knappe Mehrheit. Bis zum kommenden Dienstag können die Fraktionen noch Änderungsvorschläge einbringen, bevor am Donnerstag das komplette 665-Seiten-Werk an die Kreistagsmitglieder verschickt wird.

ZUR SACHE:

- Der Haushaltsentwurf sieht Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt von 141,7 Millionen Euro und im Vermögensetat von 39,1 Millionen Euro vor. Zum Vergleich: Für das laufende Jahr waren 140,6 Millionen Euro im Verwaltungs- und 36,8 Millionen im Vermögensbereich vorgesehen. Die Kreditaufnahmen für Investitionen werden auf rund 3,35 Millionen Euro festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen sollen bis zu 3,66 Millionen Euro möglich sein. Mit 37,5 Prozent läge der Hebesatz für die Kreisumlage deutlich unter dem für das auslaufende Jahr. Hinzu kommt die Schulumlage in Höhe von rund 6,2 Prozent, die alle Kommunen außer Saalfeld und Rudolstadt abzuführen haben.

- Die höchsten Mehrausgaben im Verwaltungsetat betreffen im Saldo die öffentliche Sicherheit und Ordnung mit rund 1,4 Millionen Euro zusätzlich, die allgemeine Verwaltung (+777.000), den Bereich öffentliche Einrichtungen / Wirtschaftsförderung (+607.000), und den Bereich Wissenschaft, Kulturpflege und Naturschutz (+542.000). Die mit Abstand größten Posten stellt wie gewohnt die soziale Sicherung, die in den Ausgaben sogar um etwa 2,4 Millionen Euro auf 74,4 Millionen Euro wächst, wo jedoch auf der Einnahmeseite über 5,2 Millionen Euro mehr zu Buche schlagen. Im investiven Bereich sind die größten Sprünge für die allgemeine Verwaltung (+1,52 Millionen Euro), für öffentliche Sicherheit und Ordnung (+255.000), für Gesundheit, Sport und Erholung (+181.000) sowie im Bereich Bau- und Wohnungswesen sowie Verkehr (+162.000) vorgesehen. Auch hier macht mit den Schulen ein anderer Bereich eigentlich einen großen Ausgabesprung, der jedoch durch rund 1,1 Millionen Euro Mehreinnahmen überdeckt wird.