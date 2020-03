Stille Stätten statt Tobe- und Lernplätze im Landkreis

Genau 1737 Kinder wurden bislang in den 19 Kindergärten des Kreisverbandes Saalfeld-Rudolstadt der Arbeiterwohlfahrt (Awo) betreut – ab Dienstag werden es wohl weniger als 80 sein.

Nämlich jene, wo beide Elternteile oder eben die Alleinerziehenden jenen besonders wichtigen Berufsgruppen angehören, die in der Festlegung des Thüringer Bildungsministeriums als unabkömmlich für die Aufrechterhaltung wichtiger Infrastrukturen wie Gesundheit und Sicherheit definiert wurden. „Wir rechnen mit um die fünf Prozent von Kindern, deren Eltern wirklich Anspruch auf die Notbetreuung haben“, sagte am Montag Ute Salewski, Fachberaterin für Kindertagesstätten im Awo-Kreisverband. Etwa 70 Anmeldungen sind bis zum Montagnachmittag bestätigt; einige weitere dürften im Wochenverlauf folgen.

Berechtigung wird per Fragebogen geprüft

Geschuldet sei diese niedrige Zahl einerseits quasi der hiesigen Ländlichkeit – zentrale Sicherheitsbehörden oder Ministerien fehlen und selbst die Thüringen-Kliniken sind im Vergleich etwa zum Jenaer Uniklinikum eine überschaubare Einrichtung. Vor allem aber gebe es vergleichsweise wenige Kinder in der Notbetreuung, weil die Kriterien auf beide Elternteile zutreffen und diese zudem glaubhaft versichern müssen, keine andere Betreuung zur Verfügung zu haben.

Für das Beantragen der Notbetreuung hat die Stadtverwaltung Saalfeld einen Fragebogen entwickelt, den die Awo in allen ihren Kindertagesstätten im Landkreis bereithält. Dass damit tatsächlich alle Anspruchsfälle zu klären sein werden, steht freilich dahin – denn wo fängt beispielsweise in der Lebensmittel-Versorgung die Unabkömmlichkeit an? Erst bei der Verkäuferin oder schon am Backofen? Und wie ist es mit der Tierhaltung?

Salewski hofft natürlich, dass möglichst wenige Streitfälle eintreten. Und ist froh, dass zum Beispiel Saalfeld deren Klärung dem Amt für Kita, Schule und Hort übertragen hat. „So werden eventuelle Beschwerden von den Leiterinnen unserer Einrichtungen ferngehalten, die ohnehin vor einer nie dagewesenen Herausforderung stehen“, meint die Fachberaterin.

Kleinere Einrichtungen könnten ohne Kinder bleiben

Im Unterschied zu ersten Ankündigungen von vergangener Woche wird es keine zentralen Notbetreuungs-Kindergärten geben. „Die jeweilige Betreuung findet in der Einrichtung statt, wo die Kinder bislang angemeldet waren“, betont Salewski. Auch damit soll die Bildung neuer Sozialkontakte und damit das Knüpfen neuer Ansteckungsketten vermieden werden. Wo in der Notbetreuung höhere Zahlen erreicht werden, werde man nach Möglichkeit trotzdem unter dem vom Ministerium verordneten Limit von 15 Kindern je Gruppe bleiben.

Menschenleer bietet sich das Außengelände am Kamsdorfer Awo-Kindergarten dar, nachdem die Einrichtung wegen eines Corona-Falles am 13. März geschlossen worden war. Nach Abschluss der zweiwöchigen Quarantäne soll hier auch eine Notbetreuung gewährleistet werden. Foto: Foto: Jens Voigt

„Wir haben baulich, technisch und personell überall die Voraussetzungen, um in kleineren Gruppen zu betreuen und diese auch getrennt voneinander zu führen“, versichert die Fachberaterin. Allerdings rechne sie kaum mit solchen Zwängen. „Selbst in unseren größten Einrichtungen wie am Goldfischteich oder dem Sonnenland in Saalfeld oder dem Regenbogen in Königsee werden wir kaum auf 15 Kinder in der Notbetreuung kommen“, schätzt Salewski. Im Gegenzug rechne sie damit, dass besonders kleine Einrichtungen ab Dienstag für die nächsten fünf Wochen ganz ohne Kinder bleiben werden.

Verschärfte Gesundheitsprüfungen seien nicht vorgesehen

Besondere Regeln für die Ankunft in der Notbetreuung gebe es nicht. Man gehe davon aus, dass die Eltern ohnehin wüssten, dass der Weg zum Kindergarten möglichst kurz und ohne Kontakte zu anderen Menschen sein sollte. In den Einrichtungen gebe es Desinfektionsmittel, wobei freilich nicht die Kinder selbst danach greifen können, sondern Erzieherinnen und Erzieher gemeinsam mit den Kleinen die Hände waschen und desinfizieren.

Verschärfte Gesundheitsprüfungen oder etwa ein tägliches Messen der Körpertemperatur beim Personal seien nicht vorgesehen. Es gelte weiterhin die Vorgabe, dass Beschäftigte, die bei sich Symptome der Corona-Erkrankung verspüren, sich selbst zur Untersuchung bei einem Arzt melden und der Arbeit im Kindergarten fernbleiben. Eine Einschränkung wird sich freilich gerade bei dem aktuell sehr frühlingshaften Wetter bemerkbar machen: Spaziergänge in den Orten, toben in Parks oder Besuche in Altersheimen fallen für die nächste Zeit aus. „Unsere Beschäftigten in der Notbetreuung sind angewiesen, mit den Kindern in den jeweiligen Häusern und im Außengelände zu verbleiben“, unterstreicht Salewski.

Keine Hausaufgaben für die Kleinsten

Im Unterschied zu den Lehrern, die am Montag den Schülern Lernpakete für die nächsten Wochen mitgaben oder digitale Kanäle verabredeten, haben die Erzieherinnen und Erzieher in den Awo-Kindergärten keine „Hausaufgaben“ für die übergroße Mehrzahl ihrer Kinder parat, die nun notgedrungen zu Hause bleiben. Sie vertraue darauf, dass die Eltern auch ohne das ergänzende Bildungsangebot, das den Kindergärten qua Gesetz zugeschrieben wird, ihre Kinder nicht nur zu beschäftigen, sondern auch zu bilden und herauszufordern wissen. Und die erzwungene Kindergarten-Pause auch mal nutzen, mit ihrem Nachwuchs ohne Hektik und Termindruck umzugehen.

Begonnene Projekte in Kindergärten würden nun zwar leider unterbrochen, aber nicht etwa beendet: „Wir werden alles versuchen, damit solche Sachen nach der Zwangspause wieder aufgenommen werden können“, versichert Salewski. In Kamsdorf etwa stand man gerade in den Vorbereitungen auf 40 Jahre Bestehen des dortigen Kindergartens. „Die Feier wird es auf jeden Fall geben – wir wissen nur noch nicht, wann genau.“

Voraussichtlich 58 Kinder werden in Rudolstadt betreut

Sinngemäß, so Salewski, gelte diese Aussage auch für Erstattung der bereits im Voraus bezahlten Elternbeiträge. „Zu allen Kostenaspekten der Corona-Ausbreitung bereiten Landes- wie Bundesregierung derzeit großzügige Lösungen vor. Dies gilt etwa für die Kosten ausgefallener Schulveranstaltungen und die Gebühren in den kommenden drei Wochen. Auch für Lohnansprüche bei Fehlzeiten wegen Kinderbetreuung arbeitet die Bundesregierung an einer Lösung.“ So steht es im Elternbrief des Bildungsministers, mehr kann auch die Fachberaterin derzeit nicht sagen und verabschiedet sich – zur nächsten Krisensitzung mit allen Kindergarten-Leiterinnen der Awo Saalfeld-Rudolstadt.

In den neun Kindergärten der Stadt Rudolstadt werden ab Dienstag voraussichtlich 58 Kinder in der Notbetreuung aufgenommen. Darüber informierte Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) am Montagabend. Die Stadt Rudolstadt betreibt selbst keine Kindergärten. „Wir haben mit den Trägern alle Anstrengungen unternommen, um die Anforderungen zu erfüllen, die in der jetzigen Situation gestellt sind“, so Reichl.